الإثنين 27 مايو 2024
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"تعليم القاهرة" تعلن تفاصيل تصحيح امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى

أيمن موسى مدير تعليم
أيمن موسى مدير تعليم القاهرة

قال أيمن موسي، مدير تعليم القاهرة، إن المدارس انتهت من تصحيح امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام 2024، لافتًا إلى أنه في انتظار تعليمات الوزارة للإعلان الإلكتروني عن النتيجة.

أضاف مدير تعليم القاهرة، لـ"الدستور"، أن تصحيح الأسئلة المقالية لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام تمت أولاً بأول قائلاً: "تصحيح الأسئلة المقالية يتم اليوم بيومه".

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جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 وموعد ظهور النتيجة وتوزيع الدرجات

ووجهت مديرية القاهرة بتصحيح امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام يوميًا أولا بأول، على أن يتم إعلان النتائج فى المدارس بعد انتهاء الامتحانات وأعمال التصحيح ورصد الدرجات بشكل نهائى، مشددة على مراعاة الدقة والموضوعية فى أعمال التصحيح ورصد الدرجات لحصول كل طالب على حقه.

مدير تعليم القاهرة يتابع امتحانات الدبلومات الفنية

وحددت المديرية توزيع درجات الصفين الأول والثانى الثانوى العام، موضحة أن مجموع الصف الأول الثانوي العام 280 درجة، وأيضا الصف الثانى الثانوى وتوزع بواقع 140 درجة لكل فصل دراسى.

تصحيح امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام وزارة التربية والتعليم المديرية التعليمية تصحيح الأسئلة المقالية إعلان النتائج أعمال التصحيح

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