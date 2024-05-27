فوز 4 طلاب فى مسابقة تحدى القراءة العربى بدورتها الثامنة

تأهل 4 طلاب للمرحلة النهائية بمسابقة تحدى القراءة العربى في دورتها الثامنة على مستوى جمهورية مصر العربية وهم:

أحمد حنفى من مدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا بكفر الشيخ

سلمى حازم محمد من مدرسة المتفوقات فى العلوم والتكنولوجيا

هنا مصطفى خلاف

محمد عادل محمد عويضة، بالصف الثالث الابتدائي

على أن يتم اختيار أحدهم للمشاركة فى المسابقة بدولة الإمارات العربية.

وقالت د.إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم خلال احتفالية إعلان الفائزين بمسابقة تحدي القراءة العربي، إن هناك إنجازات كبيرة لمسابقة تحدى القراءة العربى خلال 8 سنوات، فقرأت 50 كتابا هو دافع كبير لحب القراءة حيث إن القراءة هى الطريق نحو التقدم وهناك اهتمام حقيقى تستهدف اكتشاف المواهب والنشء: "تحدى القراءة العربى حلم كبير" أطلقها الشيخ محمد بن راشد رئيس دولة الإمارات العربية ودعم من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى.

ويشهد الحفل د.رضا حجازى وزير التربية والتعليم، وصالح السعدى نائب سفير دولة الإمارات بالقاهرة، والدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم.

وحقق تحدي القراءة العربي في دورته الثامنة أرقامًا غير مسبوقة، تمثلت بمشاركة 28.2 مليون طالب وطالبة من 50 دولة، بزيادة تبلغ 13.7%، مقارنة بالمشاركين في الدورة السابعة يمثلون 229620 مدرسة، وبإشراف 154643 مشرفا ومشرفة قراءة.

مكافآت قيمة

ينال الفائز بلقب تحدي القراءة العربي في ختام التصفيات النهائية بدبي، على جائزة تصل قيمتها إلى 6.4 مليون جنيه لمواصلة توسيع مداركه ومتابعة تحصيله العلمي والمعرفي، كما يحصل الفائز على لقب تحدي القراءة العربي في فئة أصحاب الهمم على جائزة قيمتها 2.5 مليون جنيه.

ويمنح تحدي القراءة العربي، الذي تنظمه مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" جائزة قيمتها 12.8 مليون جنيه للمدرسة المتميزة، حيث ستسهم الجائزة في تعزيز إمكانات المدرسة الفائزة باللقب للاستثمار في تكريس مفهوم القراءة عادة يومية لدى الطلبة ومواصلة رفع مستوياتهم العلمية والمعرفية.

ويحصل الفائز بلقب "المشرف المتميز" على جائزة قيمتها 3.8 مليون جنيه لمواصلة عطائه في تمكين أجيال المستقبل من مهارات القراءة والمطالعة والاستفادة من الكتب واختيار أكثرها قيمة.

فيما ينال الفائز بلقب بطل الجاليات على جائزة تبلغ قيمتها 1.2 مليون جنيه، وهي الفئة التي يشارك فيها الطلبة من خارج الدول العربية ومتعلمو اللغة العربية والناطقون بغيرها.

أكبر تظاهرة قرائية في العالم

يهدف تحدي القراءة العربي وهو التظاهرة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية على مستوى العالم، والذي أطلق في دورته الأولى في العام الدراسي 2015 – 2016 بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى تعزيز أهمية القراءة لدى الطلبة المشاركين على مستوى الوطن العربي والعالم، وترسيخ التحصيل العلمي والمعرفي ثقافة يومية في حياة الطلبة، وتطوير آليات الاستيعاب والتعبير عن الذات بلغة عربية سليمة، وتنمية مهارات التفكير الإبداعي.