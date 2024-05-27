الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الجيزة

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية

يبحث أولياء الأمور عن نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الجيزة ويتساءل الطلاب وأولياء الأمور عن موعد نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الجيزة

ويستعرض "الدستور" عبر تقريره موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة للترم الثاني

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الجيزة

 

ونوهت محافظة الجيزة بأنه فور اعتماد النتيجة من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، سوف يتم الإعلان عن الرابط الرسمي وطرق الحصول على النتيجة؛ للتيسير على المواطنين.

وأشارت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة إلى أنه يمكن للراغبين في معرفة موعد إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب الشهادة الإعدادية، وكيفية الحصول على النتبجة فور ظهورها، متابعة صفحات محافظة الجيزة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة

 نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الجيزة


وكان حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي تفقد سير إمتحانات الشهادة الاعدادية في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ وذلك بعدد من اللجان بمدرسة عبدالله بن رواحة الإعدادية بنات التابعة لإدارة  الوراق التعليمية و مدرسة الأبطال للتعليم الأساسى بنين بقرية صقيل التابعة لإدارة أوسيم التعليمية وذلك للوقوف علي الإجراءات المتخذة والتأكد من توافر المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات دون أي معوقات . 
 

وأوضح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن عدد الطلاب الذين يؤدون الإمتحانات هذا العام حوالي ١٩١٠٦٨ طالب وطالبه داخل ٦٩٧ لجنة علي مستوي المحافظة .
وقد أكد محافظ الجيزة انه تم التجهيز المسبق لاستقبال العملية الامتحانية حيث تم التأكيد على توافر وسائل التهوية والانارة اللازمة داخل اللجان وإجراء الصيانات البسيطة الى جانب تكثيف أعمال التعقيم والتطهير والتنظيف لمقار اللجان قبل وبعد أداء الإمتحانات . 
واطمأن اللواء أحمد راشد خلال جولته علي توافر كافة سبل الراحة للطلاب والتأكد من  تحقيق الإنضباط داخل وخارج لجان الإمتحانات حفاظاً علي تركيز الطلاب مؤكدا على ضرورة تواجد الزائرة الصحية داخل المدارس للتدخل الفوري في حالة الطوارئ .
وأستمع  محافظ الجيزة لتقييم الطلاب لمستوى إمتحان مادة اللغة العربية مشيراً إلى أنه قد روعى تقليل عدد الطلاب داخل اللجان الفرعية وذلك للحفاظ على المسافات الأمنه بين الطلاب أثناء تأدية الإمتحان .
وبعث اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برسالة طمأنينة لأولياء الأمور خلال التحاور معهم خارج مقار اللجان مؤكداً لهم انه تم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الصحي الآمن لهم والطلاب مؤكداً أن الأمتحان في مستوي الطالب المتوسط .
كما حرص اللواء أحمد راشد على تفقد حالة النظافة في محيط المدارس موجهاً برفع أي مخلفات أولًا بأول وإزالة الباعة الجائلين والإشغالات لمنع أي مصادر للضوضاء حول المدارس لتوفير سبل الراحة والبيئة المناسبة للطلبة .
وأشار محافظ الجيزة أنه تم تخصيص غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة وربطها بغرف عمليات مديرية التربية والتعليم والادارات التعليمية بالتنسيق مع غرف عمليات الاحياء والمراكز لمتابعة سير الامتحانات داخل جميع المدارس والعمل علي حل أية معوقات قد تواجه الطلاب  .
ومن جانبه أوضح اشرف سلومه مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه تم توجيه مديري الإدارات التعليمية بإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة في لجان الإمتحانات والتشديد علي عدم اصطحاب الهاتف المحمول حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية .
رافق المحافظ خلال الجولة هند عبدالحليم نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير المساعد وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة وأحمد السكرى رئيس حى الوراق وفرج عبدالعاطى رئيس مركز ومدينة أوسيم و بدوى علام رئيس مجلس الأمناء وعبدالناصر سعد رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة وإيناس شوقى مدير فرع التأمين الصحى بالجيزة وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى.

اقرأ أيضا

نتيجتك هنا| نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 بالاسم فقط جميع المحافظات

الشهادة الاعدادية موعد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

مواد متعلقة

محافظة الجيزة تنشر صورا لمحطات الخط الرابع لمترو الأنفاق

رابط رسمي| نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم محافظة الجيزة 2024

الأكثر قراءة

دمه يحتوى على "كوكتيل مخدرات".. تطورات مثيرة فى جرائم "سفاح التجمع"

المتحدث العسكرى: استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين بمنطقة الشريط الحدودى فى رفح

أول تعليق أمريكي على مجزرة الخيام الإسرائيلية في رفح

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

أبن القمر

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

ماجد حبته

مصر والعرب.. ويوم إفريقيا

لواء.حمدى البطران

عتاب الرئيس

عبد الرحيم طايع

عن المعارضة والأهلى والزمالك وحديث "كبير البلد"

صور

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

مشاركة بنك الطعام في توفير أضاحي العيد للمحتاجين (صور)

أصوات السلام.. حوار الطبول فى صور

محطة تل أبيب

المزيد

بريطانيا تدعو لاتفاق بشأن المحتجزين لإنهاء حرب غزة

"محرقة الخيام".. انتفاضة عربية ودولية ضد مجازر الاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية

ماكرون يعرب عن غضبه من غارات إسرائيل على مخيم النازحين برفح