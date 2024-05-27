يبحث أولياء الأمور عن نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الجيزة ويتساءل الطلاب وأولياء الأمور عن موعد نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الجيزة

ويستعرض "الدستور" عبر تقريره موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة للترم الثاني

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الجيزة

ونوهت محافظة الجيزة بأنه فور اعتماد النتيجة من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، سوف يتم الإعلان عن الرابط الرسمي وطرق الحصول على النتيجة؛ للتيسير على المواطنين.

وأشارت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة إلى أنه يمكن للراغبين في معرفة موعد إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب الشهادة الإعدادية، وكيفية الحصول على النتبجة فور ظهورها، متابعة صفحات محافظة الجيزة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الجيزة



وكان حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي تفقد سير إمتحانات الشهادة الاعدادية في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ وذلك بعدد من اللجان بمدرسة عبدالله بن رواحة الإعدادية بنات التابعة لإدارة الوراق التعليمية و مدرسة الأبطال للتعليم الأساسى بنين بقرية صقيل التابعة لإدارة أوسيم التعليمية وذلك للوقوف علي الإجراءات المتخذة والتأكد من توافر المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات دون أي معوقات .



وأوضح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن عدد الطلاب الذين يؤدون الإمتحانات هذا العام حوالي ١٩١٠٦٨ طالب وطالبه داخل ٦٩٧ لجنة علي مستوي المحافظة .

وقد أكد محافظ الجيزة انه تم التجهيز المسبق لاستقبال العملية الامتحانية حيث تم التأكيد على توافر وسائل التهوية والانارة اللازمة داخل اللجان وإجراء الصيانات البسيطة الى جانب تكثيف أعمال التعقيم والتطهير والتنظيف لمقار اللجان قبل وبعد أداء الإمتحانات .

واطمأن اللواء أحمد راشد خلال جولته علي توافر كافة سبل الراحة للطلاب والتأكد من تحقيق الإنضباط داخل وخارج لجان الإمتحانات حفاظاً علي تركيز الطلاب مؤكدا على ضرورة تواجد الزائرة الصحية داخل المدارس للتدخل الفوري في حالة الطوارئ .

وأستمع محافظ الجيزة لتقييم الطلاب لمستوى إمتحان مادة اللغة العربية مشيراً إلى أنه قد روعى تقليل عدد الطلاب داخل اللجان الفرعية وذلك للحفاظ على المسافات الأمنه بين الطلاب أثناء تأدية الإمتحان .

وبعث اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برسالة طمأنينة لأولياء الأمور خلال التحاور معهم خارج مقار اللجان مؤكداً لهم انه تم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الصحي الآمن لهم والطلاب مؤكداً أن الأمتحان في مستوي الطالب المتوسط .

كما حرص اللواء أحمد راشد على تفقد حالة النظافة في محيط المدارس موجهاً برفع أي مخلفات أولًا بأول وإزالة الباعة الجائلين والإشغالات لمنع أي مصادر للضوضاء حول المدارس لتوفير سبل الراحة والبيئة المناسبة للطلبة .

وأشار محافظ الجيزة أنه تم تخصيص غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة وربطها بغرف عمليات مديرية التربية والتعليم والادارات التعليمية بالتنسيق مع غرف عمليات الاحياء والمراكز لمتابعة سير الامتحانات داخل جميع المدارس والعمل علي حل أية معوقات قد تواجه الطلاب .

ومن جانبه أوضح اشرف سلومه مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه تم توجيه مديري الإدارات التعليمية بإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة في لجان الإمتحانات والتشديد علي عدم اصطحاب الهاتف المحمول حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية .

رافق المحافظ خلال الجولة هند عبدالحليم نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير المساعد وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة وأحمد السكرى رئيس حى الوراق وفرج عبدالعاطى رئيس مركز ومدينة أوسيم و بدوى علام رئيس مجلس الأمناء وعبدالناصر سعد رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة وإيناس شوقى مدير فرع التأمين الصحى بالجيزة وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى.

اقرأ أيضا

نتيجتك هنا| نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 بالاسم فقط جميع المحافظات