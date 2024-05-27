مينى ألبوم يضم 4 أغنيات مصرية.. شذى حسون تعلن التفاصيل

أثارت النجمة العراقية شذى حسون، ترقب متابعيها بعد أن نشرت برومو ألبومها الجديد عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت المغنية العراقية عن ميني ألبوم جديد يضم 4 أعمال غنائية باللهجة المصرية.

وتصدر أولى أغنيات الألبوم مطلع شهر يونيو المقبل، وتحمل عنوان "بنادي عليك"، من كلمات فاضل الراوي وألحان محمد مصطفى وتوزيع هشام محمد.

وتصدر أغنية "بنادي عليك" على طريقة الفيديو كليب حصريًا على اليوتيوب، ويحمل توقيع المخرجة المصرية بتول عرفة.

ومن المُقرر طرح أغنيات الميني ألبوم تباعًا على اليوتيوب، وتتنوع بين الرومانسي والإيقاعي، وتحمل عناوين "بنادي عليك، قلبي اختار، دلع، الليلة".

وانتهت شذى حسون من تصوير جميع أغنيات الميني ألبوم تحت إدارة المخرجة بتول عرفة، وصُورت جميعها في مصر..