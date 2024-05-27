مستجدات قبطية في ألمانيا.. سعي لتسجيل دير جديد ودراسة 15 حالة أحوال شخصية

تشهد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في المهجر وتحديدا دولة، عدة مستجدات برزت مع زيارة نيافة الأنبا برنابا أسقف تورينو وروما، إلى هناك حيث قام بمتابعة العمل الرعوي لإيبارشية شمالي ألمانيا التي يتولى الإشراف عليها، بالاشتراك مع نيافة الأنبا أرساني أسقف هولندا.

دراسة 15 حالة أحوال شخصية

وصلى الأسقف القداس في الكنيسة بعد ذلك وعقد اجتماعًا مع مجمع كهنة الإيبارشية ألقى خلاله نيافة الأنبا أرساني محاضرة رعوية وأجاب على أسئلة الحضور.

وعقد نيافة الأنبا برنابا جلسة للمجلس الإكليريكي الفرعي للإيبارشية تدارس خلالها حوالي ١٥ حالة احوال شخصية وأتخذت قرارات بخصوصها.

لقاءات مع الرهبان

وتوجه نيافته إلى دير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ حيث صلى فيه القداس الإلهي بمشاركة نيافة الأنبا دانيال أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، وعقدا لقاءات بشكل فردي مع بعض الآباء الرهبان.

سعي لتسجيل دير جديد

والتقى نيافة الأنبا برنابا كذلك اللجنة القانونية المكلفة بعمل قانون الجمعية العامة الخاصة بالإيبارشية، والتي انتهت من صياغة المقترح الخاص به تمهيدًا لعرضه على قداسة البابا للحصول على موافقته قبل طلب التسجيل الرسمي له في ألمانيا.

وقرض لبناء كنيسة جديدة

كما التقى نيافته آباء ولجنة كنيستنا في فرانكفورت بخصوص موافقة البنك على مشروع القرض لهدم وبناء الكنيسة، ونوقش خلال اللقاء أيضًا موضوع تدبير مكان بديل للكنيسة بشكل مؤقت، واختتم نيافته الزيارة الرعوية بصلاة القداس الإلهي بمدينة فرانكفورت.

صلوات العشية والقدسات

وصلى الأنبا برنابا ايضا صلوات العشية وطيب جسد القديس البابا كيرلس عمود الدين بكنيسته بأندرنخت، بينما صلى القداس في الكنيسة القبطية بدوسلدورف وسام شماسًا بدرجة دياكون بتصريح من قداسة البابا، والتقى لجنة وبعض من شعب كنيسة فيسبادن بخصوص شراء كنيسة لهم هناك.