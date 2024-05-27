الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تشكيل الاتحاد.. مابولولو يقود الهجوم ضد الزمالك

مابولولو
مابولولو

يقود الأنجولي مابولولو هجوم الاتحاد السكندري، في مواجهة الزمالك بعد قليل في المباراة  المقرر لها في السابعة مساء اليوم الاثنين باستاد برج العرب في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الاتحاد كالآتي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: هشام صلاح، سيف تقا، محمود شبانة، إسلام أبوسليمة

خط الوسط: كريم الديب، ناصر ناصر، عمر الوحش

خط الهجوم: عمرو صالح، مابولولو، بيكالي أوبامي

و يضم تشكيل الزمالك كلًا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: إبراهيما نداي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلًا من، محمد عواد وياسر حمد وزياد كمال ومحمد شحاتة ومحمد أشرف "روقا" وسيد عبد الله "نيمار" ومصطفى شلبي وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

يحتل الزمالك المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة، بعدما لعب 16 مباراة حقق 7 انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى 5 هزائم، وسجل لاعبوه 24 هدفًا وتلقت شباكه 16

وفي المقابل يحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع برصيد 36 نقطة، بعدما لعب 24 مباراة حقق 9 انتصارات و9 تعادلات وخسر 6 مرات، وسجل لاعبوه 28 هدفًا وتلقت شباكهم 30.

 

 

مابولولو الاتحاد الاتحاد السكندرى الزمالك الدوري الممتاز

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