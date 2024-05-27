تابع تحديث لحظي سعر الذهب اليوم فى مصر بالجنيه المصري والدولار

تواصل مؤشرات البحث ارتفاعها حول التعرف على آخر تحديث شهده سعر الذهب اليوم في مصر، خاصة بعد الانخفاضات المتتالية التي شهدها المعدن الأصفر خلال اليوم في السوق المحلي سواء في التعاملات الصباحية أو المسائية.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

أظهرت آخر التحديثات الخاصة بأسعار الذهب في السوق المصري تغيرات ملحوظة خلال الفترة الحالية. وفقًا لأحدث التحديثات، فإن الأسعار للذهب بالجرام للعيارات المختلفة كما يلي:

سعر الذهب اليوم عيار 24

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 3571 جنيهًا للجرام في الشراء، بينما وصلت إلى 3556 جنيهًا للجرام في البيع.

سعر الذهب اليوم عيار 21

بينما سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 3125 جنيهًا للجرام للشراء، و3110 جنيهًا للجرام للبيع.

سعر الذهب اليوم عيار 18

وبلغت الأسعار لعيار 18 نحو 2679 جنيهًا للجرام في الشراء، بينما وصلت إلى 2664 جنيهًا للجرام في البيع.

سعر جنيه الذهب اليوم

وسجل سعر جنيه الذهب اليوم في آخر تحديث له 25،000 جنيه ويتم تحديد سعر الجنيه الذهب استنادًا إلى عيار 21، حيث يتكون كل جنيه من 8 جرامات من هذا العيار، كما يتم حساب سعر الجنيه الذهب عند عمليات البيع والشراء بناءً على سعر الجرام في عيار 21 بعد مراعاة المصنعية والضرائب.

سعر الذهب عالميا

وسجلت سعر الاونصة عالميا على شاشة البورصة العالمية نحو 2355 دولار.

سعر المصنعية على الذهب

قبل زيارة محلات الصاغة لشراء الذهب، ينصح المهتمون بالتحقق من سعر مصنعية الذهب والضريبة المطبقة عليه، حيث تُعتبر هذه المعلومات من العوامل الرئيسية التي يبحث عنها المشترين ويمكن حساب سعر المصنعية بسهولة، وتعتبر مؤشرًا هامًا يساعد على تقدير التكلفة الإجمالية للمشتريات.

تتراوح أسعار مصنعية الذهب بين 80 و200 جنيه للمشغولات، وتختلف حسب نوع المشغولات وطريقة تصنيعها وتصميماتها، في بعض الأحيان، يتم دمج سعر المصنعية مع الضريبة ليصل إلى نحو 170-200 جنيه للعيار 21 أما سعر مصنعية السبائك، فيكون حسب وزن السبيكة وكلما كانت أثقل وزنا كلما انخفض سعر المصنعية، أما بالنسبة للذهب المستعمل، فإن سعر مصنعيته يبدأ من حوالي 30 جنيهًا.

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