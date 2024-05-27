الخميس.. نادى سينما أوبرا دمنهور يعرض فيلم " فوتو كوبى"

يعرض نادي سينما أوبرا دمنهور يوم الخميس المقبل، فيلم “فوتو كوبي” بالتعاون مع المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر.

ويعقب العرض ندوة للمناقشة تستضيف الدكتور محمد أبو علي أستاذ النقد والبلاغة بكلية الآداب بجامعة دمنهور والدكتور محمد عبد الغنى الناقد السينمائي.

ويدير الندوة الفنان والناقد السينمائي أحمد النبوي مدير مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير وذلك فى السابعة والنصف مساء الخميس 30 مايو على مسرح اوبرا دمنهور .

الفيلم من إخراج تامر عشري، وتأليف هيثم دبور، وبطولة محمود حميدة وشيرين رضا، وتدور أحداثه حول رجل في أواخر الخمسينيات من عمره، صاحب مكتبة لتصوير ونسخ المستندات في حي عبده باشا، وفي أحد الأيام أثناء تصويره للمستندات يجد موضوعًا عن الديناصورات ليبدأ رحلته من الهوس بالبحث عن أسباب انقراضها الذي يكتشف من خلاله الحب والصداقة والأبوة والمعنى الحقيقي للحياة.

الفيلم حاصل على العديد من الجوائز أهمها، جائزة أفضل فيلم في مهرجان طرابلس عام 2018، وجائزة أفضل سيناريو في مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي، وحصل على نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم عربي في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الأولى عام 2017.