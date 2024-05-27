الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"إنقاذ الجندى رايان" يعود لصالات السينما الفرنسية فى ذكرى "إنزال نورماندى"

إنقاذ الجندي رايان
إنقاذ الجندي رايان

تعيد صالات السينما الفرنسية عرض فيلم "إنقاذ الجندي رايان" للمخرج ستيفن سبيلبرج، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ80 لإنزال نورماندي خلال الحرب العالمية الثانية، حسبما أعلنت، اليوم الإثنين، شركة "باراماونت" المنتجة.

ويعرض الفيلم في السادس من يونيو المقبل، في 300 صالة سينما بفرنسا، في إطار إحياء هذا الحدث الذي غيّر مسار الحرب العالمية الثانية.. حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ويؤدي النجم الأمريكي توم هانكس دور النقيب جون ميلر في الفيلم، والمكلف مع مجموعته بالعثور على الجندي جيمس رايان، الذي قُتل أشقاؤه الثلاثة في المعارك، في أعقاب المعركة الطاحنة التي خاضتها قوات الحلفاء خلال تنفيذها الإنزال على شواطئ منطقة نورماندي الفرنسية.

وتظهر المشاهد القتالية خلال العملية الإنقاذية خلف خطوط العدو ضراوة المعارك والخسائر البشرية الفادحة التي نجمت عن هذه العملية التي كانت محطة حاسمة في تحرير فرنسا.

أما المشهد الافتتاحي للفيلم عن معركة يوم الإنزال، في السادس من يونيو 1944، فصور في أيرلندا بمشاركة أكثر من ألف كومبارس، من بينهم 250 جنديا من الجيش الأيرلندي.

وحقق الفيلم عام 1998 إيرادات بلغت نحو 482 مليون دولار في كل أنحاء العالم، وحصد 5 جوائز أوسكار.

السينما الفرنسية إنقاذ الجندي رايان نورماندي باراماونت الحرب العالمية الثانية

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