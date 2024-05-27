كل ما تريد معرفته عن تعذر الارتخاء المرئي "الأكاليزيا"

يصاب عدد قليل من الأشخاص بضمور أو تعذر ارتخاء عضلة المرئ السفلية، وهو ما يسمى طبيًا "أكاليزيا".

ويؤدي ضمور عضلة المرئ إلى توقف مرور أو تدفق الطعام والشراب من المرئ إلى المعدة، مما قد يؤدي إلى الوفاة في حالة عدم اكتشاف الحالة وعلاجها. يُعتبر ضمور عضلة المرئ من الأمراض التي يصعب تشخيصها مبدئيًا إلا بعد اللجوء إلى المناظير أو إجراء الأشعة بالباريوم.

وفقًا لموقع "health" الطبي، لا يزال السبب الرئيسي والحقيقي للإصابة بتعذر الارتخاء المريئي غير مفهوم جيدًا. يشتبه الباحثون في أنه قد يكون ناتجًا عن فقدان الخلايا العصبية في المريء. هناك نظريات حول أسباب حدوث ذلك، ولكن تم الاشتباه في وجود عدوى فيروسية أو استجابات المناعة الذاتية. في حالات نادرة جدًا، قد يكون سبب تعذر الارتخاء المريئي هو اضطراب وراثي أو عدوى.

كيف تحدث الإصابة

يحدث تعذُّر الارتخاء عند تلف أعصاب المريء، ونتيجة لذلك، يصاب المريء بالشلل والتوسع بمرور الوقت ويفقد في النهاية القدرة على ضغط الطعام لأسفل في المعدة، ثم يتجمع الطعام في المريء، وفي بعض الأحيان يتخمر ويعود مرة أخرى إلى الفم، ما قد يؤدي إلى الشعور بمذاق مر، ويظن بعض الأشخاص خطأً أن تلك الحالة هي مرض الجَزْر المَعدي المريئي (GERD). ومع ذلك، في حالة تعذُّر الارتخاء، يرتد الطعام من المريء، بينما في الجَزْر المَعدي المريئي ترتجع المواد الحمضية من المعدة.

أعراض الأكاليزيا

تظهر أعراض تعذر الارتخاء بشكل عام تدريجيًا وتتفاقم بمرور الزمن. قد تشمل مؤشرات المرض والأعراض ما يلي:

عدم القدرة على البلع (عسر البلع)، والذي قد يبدو كما لو أن الطعام أو الشراب عالق في حلقك.

اجترار الطعام أو اللعاب

حرقة الفؤاد (حرقة المعدة)

التجشؤ

ألم في الصدر يظهر ويزول

السعال ليلًا

الالتهاب الرئوي (الناتج عن شفط الطعام إلى الرئتين)

فقدان الوزن

القيء