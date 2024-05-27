الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانى: عودة الحوار الوطنى تأتى فى توقيت مهم لمواجهة التحديات

النائب أحمد عاشور
النائب أحمد عاشور

أشاد النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب والمقرر المساعد بالحوار الوطني، بقرار مجلس أمناء الحوار الوطني بمواصلة فعاليات الحوار، وذلك يوم السبت القادم، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة الأوضاع الخطيرة التي خلَّفها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة، بحيث يتوصل إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة في مواجهته، وحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها، وفي دعمها القضية الفلسطينية والوقوف بحزم ضد أي محاولة لتصفيتها.

وأكد "عاشور" أن القرارات التي اتخذتها الدولة منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم تعبر عن إرادة الشعب المصري في مساندة القضية الفلسطينية، واعتبارها قضية مصرية مثلما هي قضية العرب الأولى.

وأضاف أن عودة الحوار الوطني تأتي في وقتٍ مهم تواجه فيه مصر تحديات كبيرة، والحوار الوطني فرصة قوية وعظيمة لتكامل جهود المشاركين فيه مع جهود الحكومة للتوصل لصيغة توافقية تحقق صالح جميع الأطراف وتفتح الباب للاستماع للرؤى والأفكار غير التقليدية.

وقال النائب أحمد عاشور إن جهود القيادة السياسية المصرية مستمرة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط والمنطقة، مشددًا على أن مصر دولة ذات سيادة وتحترم اتفاقية السلام، ولا بد من العودة إلى مسار التهدئة وفتح آفاق جديدة للتسوية.

وأكد أن مصر لن تتوقف عن دعم القيادة السياسية المصرية في جميع قراراتها، والشعب المصري بجميع طوائفه يدعم قرارات القيادة السياسية للحفاظ على أرض مصر، ورفض الممارسات الإجرامية التي تمارسها إسرائيل ضد المدنيين في غزة ورفح.

النائب أحمد عاشور مجلس النواب الحوار الوطنى تحديات كبيرة القضية الفلسطينية

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