الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مدبولى: نناقش مع القطاع الخاص كيفية توسيع وتطوير مشروعاته

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

قال د.مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة تناقش مع القطاع الخاص كيفية توسيع وتطوير مشروعاته، بما يحقق تقليص الفجوة الاستيرادية التي تعاني منها مصر.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، عقب جولته التفقدية في الإسكندرية، نقلته قناة "إكسترا نيوز": "بدأنا جولة اليوم بإحدى المزارع النموذجية لتصنيع منتجات الألبان".

وتابع: "عندما تحدثنا مع مُلاك مشروع المزرعة النموذجية، الذي يعد من أكبر مشروعات إنتاج الحليب، تناولنا مشروعا جديدا لإنشاء مصنع لإنشاء الحليب البودرة".

مصطفى مدبولى رئيس الوزراء القطاع الخاص مشروعات القطاع الخاص

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