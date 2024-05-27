الإثنين 27 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

3 سنوات للمتهم بطعن مواطن باستخدام خنجر فى البساتين

محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، بالسجن 3 سنوات للمتهم "ب.ح"، لاتهامه بطعن مواطن باستخدام خنجر، بالبساتين، وألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية بالدعوى.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبوعبيدة وخالد عبدالغفار، وأمانة سر محمد طه.

وكشف أمر إحالة المتهم الصادر من النيابة عن أن المتهم بدائرة قسم شرطة البساتين، محافظة القاهرة، ضرب عمدًا المجني عليه "ا.م" وأحدث إصابته الموصوفة والثابتة بالتقارير الطبية وتقرير قطاع الطب الشرعي المرفق والتي تخلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة تقدر نسبتها بنحو ثلاثين بالمائة، تمثلت في قطع كامل بالعصب القصبي الأكبر، وكان ذلك بأن كال له ضربتين استقرتا بصدره، ثم عاجله بضربة خلّفت عاهته، مستخدمًا في ذلك سلاحا أبيض "خنجرا".

وأكد المجني عليه بتحقيقات النيابة تضرره من المتهم حال قيامه باقتراضه مبلغا ماليا لمروره بضائقة مالية، وعند مطالبته به قام المتهم بالتعدي عليه باستخدام سلاح أبيض (خنجر)، محدثا به إصابات واردة بتقرير مصلحة الطب الشرعى، والذي أوضح أن إصابة المجني عليه بالصدر والبطن والإلية اليسرى كانت في الأصل ذات طبيعة طعنية، والطعن كان بجسم أو أجسام صلبة ذات حافة حادة وطرف منصب، وهي جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة، وفي تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة، والتخلف الذي لحق بالمجني عليه من جراء الإصابة كان قطعًا كاملاً بالعصب القصبي، وهو ما يعتبر عاهة مستديمة، وتوصلت تحريات المباحث لصحة الواقعة.

جنايات القاهرة التجمع الخامس النيابة العامة المستشار حمدي السيد الشنوفي ضائقة مالية

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