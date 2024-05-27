الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"اتحاد شباب المصريين بالخارج" يشكر الرئيس السيسي: "اهتمام غير مسبوق ومبادرات تاريخية"

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

بعث اتحاد شباب المصريين بالخارج، برئاسة الدكتور محمود حسين، برقية شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية علي الجهود المبذولة من الدولة المصرية للتيسير علي المصريين بالخارج وربطهم بالوطن.


وأكد  الدكتور محمود حسين، رئيس الاتحاد في تصريحات له اليوم،  بمناسبة انتهاء الملتقي الاول لاتحاد شباب المصريين بالخارج، والذي ناقش مشكلة الهجرة غير الشرعية وتأهيل الشباب لسوق العمل إن الدولة المصرية حققت خلال الـ9 سنوات الماضية، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقاليد الحكم، إنجازات ملموسة على أرض الواقع في ملف المصريين بالخارج.


وأشار إلي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أولي المصريين بالخارج اهتمام غير مسبوق من خلال تنفيذ الحكومة عدد من المبادرات منها على سبيل المثال وليس الحصر، المبادرة الرئاسية لإحياء الجذور المصرية اليونانية القبرصية، وميكنة وتطوير الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج.

وأوضح رئيس الاتحاد، أن القيادة السياسية وجهت بعدة مبادرات أخرى نفذتها وزارة الهجرة  بالتنسيق مع مؤسسات الدولة لتعزيز وتشجيع وزيادة التحويلات الدولارية للمصريين بالخارج، تمثلت في:، مبادرة التيسيرات الجمركية لسيارات المصريين بالخارج، طرح الشهادات الدولارية ذات العائد المرتفع 7% و9%،.


من جانبه، قال محمد شحاتة رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج بدولة قطر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قدم للمصريين بالخارج اهتمامًا غير مسبوق، حيث قامت الدولة المصرية ممثلة في وزارة الهجرة في بإطلاق عدد من المبادرات التي ساهمت في تقوية علاقة المصريين بالخارج بالوطن.


وأشار إلي أن من ضمن تلك المبادرات الخاصة بالإسكان وأراضي بيت الوطن والوحدات العقارية الموجهة للمصريين بالخارج، ومبادرة معاشك بالدولار ومبادرة التسوية التجنيدية، كبديل من شأنه جذب تحويلات المصريين بالخارج.

من جانبه قال علاء خليل، عضو مجلس إدارة الاتحاد لا يمكن ان نغفل جهود وزارة الهجرة في تيسير جلب المصريين بالخارج سيارات بتسهيلات كبيرة، مؤكدة أن الدولة قد استمعت لكافة اقتراحات المصريين بالخارج وعملت على تذليل مختلف المعوقات التي تواجه أبناء الجاليات المصرية بالخارج.

فيما وجه شريف النسيري، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج بالمملكة العربية السعودية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، علي الاهتمام الكبير بالمصريين بالخارج، مؤكدا أن من ضمن المبادرات استجابت وزارة التربية والتعليم لرغبة المصريين بالخارج في تخصيص امتحانات فصلين دراسيين لأبنائنا الدارسين، وكذلك إتاحة سنة استثنائية للأساتذة الجامعيين، ممن انتهت سنوات إجازاتهم وذلك لتوفيق أوضاعهم.

اتحاد شباب المصريين بالخارج رئيس عبدالفتاح السيسي الدولة المصرية الهجرة غير الشرعية شريف النسيري

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