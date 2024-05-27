الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بتواجد ناصف ساويرس.. أستون فيلا يجدد عقد إيمرى لمدة 5 سنوات رسميًا

إيمري وساويرس
إيمري وساويرس

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي بقيادة مالكه رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس رسميًا اليوم، عن تمديد عقد المدرب الإسباني أوناي إيمري لمدة خمس سنوات مقبلة.

وقاد الإسباني النادي إلى المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، ليضمن دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لأول مرة في تاريخنا.

قام أوناي بتغيير حظوظ النادي بالكامل منذ وصوله في عام 2022، حيث قاد الفريق من المركز 17 في الجدول إلى المركز السابع خلال موسمه الأول، مما أعاد كرة القدم الأوروبية إلى فيلا للمرة الأولى منذ 13 عامًا.

وقال رئيس مجلس الإدارة ناصف ساويرس: "نحن نبني شيئًا مميزًا هنا في أستون فيلا مع أوناي في جوهره، ويسعدنا أنه وقع عقدًا جديدًا مع النادي حتى عام 2029".

وأضاف: "بينما ننتقل إلى عامنا التاريخي، الذكرى الـ150 لتأسيسنا، هناك الكثير لنتطلع إليه مع أوناي على رأس الفريق".

وقال أوناي: "أنا سعيد للغاية باتخاذ هذه الخطوة ومسئولية قيادة هذا النادي".

وتابع: "منذ أن أتيت إلى فيلا مع ويس وناصف، وجدنا دائمًا أفضل بيئة وهيكل لتطوير مشروع بأعلى الطموح".

وأكمل: "كل هيكل كرة القدم، مع مونشي وداميان والمالكين، نتشارك نفس الرؤية ونفس الأهداف".

وأتم: "هناك كيمياء رائعة في أستون فيلا. كما أن عنصر دعم الجماهير يُحدث الفارق أيضًا في الشعور، وكأنك في بيتك. نحن متحمسون حقًا لمواصلة هذه الرحلة بلا حدود لأحلامنا.

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