الإثنين 12 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

عملاء يشكون من خدمات «بى تك»: الشركة قائمة على النصب وبيع أجهزة مضروبة

جريدة الدستور
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ضجّة واسعة تتجدد بين فترة وأخرى من عملاء ضد شركة «بي تك» للتجارة وتوزيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات، متهمين الشركة بسوء الخدمة وضعف جودة المنتجات وبيع أجهزة «مضروبة»، فضلا عن سوء التعامل مع العملاء.


وعبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس يوك» اشتكى مواطن يدعى «مالك محمد»، من الشركة واتهمهم بالنصب، قائلا: «بي تك مش كويسة ونصابين خدت منهم شاشة وسلموهالنا في المخزن وبعد ماروحنا تاني يوم بنشغلها لقينا فيها كسر داخلي.. ورجعنالهم لا رضيوا يرجعوها ولا يستبدلوها وقالولنا ملناش دعوة طالما أنتم استلمتموها وروحوا اشتكوا كأنهم متعودين على طريقة النصب دي وحسبي الله ونعم الوكيل».


فيما قالت «منة محمد»: «شركة نصابة أقنعوني بتكييف مع إني كنت هشتري حاجة تانية خالص وطلع تكييف ذي الزفت وحسبي الله ونعم الوكيل».


وقال محمود المكاوي: «الشركة دي قائمة على النصب ببيع أجهزة مضروبة».


وكتبت نهى عصام: «عايزة أقول حسبي الله ونعم الوكيل فيهم اشتريت الأجهزة بتاعتي كلها فيها عيب تصنيع الغسالة أقسم بالله ما كمّلت سنة أقسم بالله الفرن بايظ والشفاط كمان الشفاط أخدوا يتصلح وأخذوا منه قطع غيار ومفيش أي اهتمام واتصالات قالولي أحاسب.. أحاسب على الغسالة إزاي طيب دي ضمانها ٥ سنوات».
وأضافت: «مفيش اهتمام نهائي من الشركة اتصالات محدش بيرد.. والله العظيم شركة ظالمة ودفعت أكتر من ٣٥ ألف في أجهزة مصدية وبايظة».


وقال حساب حمل اسم «سوسن»: «نصيحة بلاش التعامل مع بي تك أسوأ نظام في خدمة ما بعد البيع تتصل بيهم.. هو رد واحد بنحدث البيانات ومفيش أي خدمة ياريت الناس متتعاملش مع شركة دي تاني».

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

مظلوميات كاذبة

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