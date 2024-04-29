الإثنين 29 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حبس عامل وشقيقه 4 أيام بتهمة إشعال النار في صيدلية بالشروق

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

فتحت نيابة الشروق وبدر، تحقيقات موسعة في واقعة إضرام عامل وشقيقه النيران عمدًا بإحدى الصيدليات في منطقة الشروق، حيث أمرت النيابة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الواقعة لتفريغها.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بنشوب حريق في صيدلية بدائرة القسم.

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وبالفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عامل توصيل طلبات سابق بالصيدلية وشقيقه، مقيمان بمحافظة الشرقية.

وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية تم ضبطهما وبحوزتهما دراجة نارية ملك أحدهما.

وبمواجهتهما اعترف العامل بارتكاب الواقعة باستخدام مادة تساعد على الاشتعال؛ لوجود خلافات مع مدير الصيدلية والعاملين بها لقيامهم بفصله من العمل.

وأكد اقتصار دور المتهم الثاني على انتظاره بجوار الدراجة النارية لتسهيل هروبه عقب ارتكاب الواقعة. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نيابة الشروق وبدر الشروق حرق صيدلية مديرية امن القاهرة حريق

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