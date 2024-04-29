الإثنين 29 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

عامل يحرق صيدلية انتقامًا من صاحبها فى الشروق

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عامل استعان بشقيقه وأشعلا النيران في صيدلية بعد فصله من العمل بمنطقة الشروق.

انتقام عامل

تلقى قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بنشوب حريق بصيدلية بدائرة القسم، وبالفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل توصيل طلبات سابق بالصيدلية وشقيقه، مقيمين بمحافظة الشرقية.


وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية تم ضبطهما وبحوزتهما دراجة نارية ملك أحدهما، وبمواجهتهما اعترف العامل بارتكاب الواقعة باستخدام مادة تساعد على الاشتعال لوجود خلافات مع مدير الصيدلية والعاملين بها لقيامهم بفصله من العمل.

وأضاف باقتصار دور المتهم الثاني على انتظاره بجوار الدراجة النارية لتسهيل هروبه عقب ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وزارة الداخلية النيابة العامة التحريات محكمة حبس

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