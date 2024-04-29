الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

في اليوم العالمي للرقص.. نستعرض 6 أشكال رقص رائعة أبرزها السالسا

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أحد أروع أشكال الفن الموجود هو الرقص، وتعتبر لغة عالمية ذات قوة وجاذبية لتوحيد الناس وإلهامهم والارتقاء بهم. بالنسبة للعديد من الأشخاص حول العالم، يعد الرقص تعبيرًا عن المشاعر والثقافة والهوية، إن تألق الحركة، والروح المتحررة للإيقاعات، والأنواع المختلفة من الموسيقى التي تدخل في إنشاء الخطوات المثالية، كلها جزء من أداء واحد كبير، حيث يسمح الناس لأنفسهم بالانخراط في كل شيء.

وفقا لموقع timesofindia لذلك، على المستوى الدولي يوم الرقص، الذي يتم الاحتفال به في جميع أنحاء العالم في 29 أبريل، نذكر 6 أشكال رقص رائعة يجب على الجميع تجربتها مرة واحدة على الأقل في الحياة.

السالسا

شكل من أشكال الرقص يأتي من شوارع كوبا المشرقة والحيوية والمفعمة بالطاقة، السالسا هو أسلوب رقص عاطفي وحيوي يحفز الناس، سواء الراقصين أو المتفرجين، على تحريك أجسادهم إلى الإيقاعات والموسيقى البسيطة والجميلة. مع الإيقاع الجذاب وحركات الجسم الرائعة، فإن السالسا هي الاحتفال الحقيقي بالحياة والحب والفرح. سواء كان الرقص منفردًا أو مع شريك، فإن السالسا هي تجربة حيوية تجعل الناس يرغبون في الرقص أكثر ويجب تجربتها.ر.

موسيقى الجاز

يُقال إن موسيقى الجاز، كشكل من أشكال الرقص، بدأت في نوادي الجاز في أمريكا في أوائل القرن العشرين. شكل الرقص ديناميكي، يرضي العين والقلب، وهو فن ارتجالي يدمج عناصر من الإيقاعات الأفريقية والباليه الأوروبي والحركات الكاريبية أيضًا. بدءًا من خطوات تشارلستون المتزامنة تمامًا وحتى الحركات السلسة لموسيقى الجاز المعاصرة، يوفر شكل الرقص هذا منفذًا إبداعيًا للتعبير عن الذات والمرح والتعلم.

بانجرا

من ولاية البنجاب الجميلة والحيوية، حيث كل كلمة وحركة هي انفجار للطاقة، يأتي شكل رقصة البانجرا الرائعة. إنه شكل رقص حيوي ومفعم بالحيوية و"جيد جدًا" يحتفل بموسم الحصاد والحياة الريفية،  بفضل إيقاعاتها وحركاتها المفعمة بالحيوية وأزياءها الملونة الجميلة، تعد "بانجرا" تعبيرًا عن المجتمع والصداقة، سواء كنت تدوس بقدميك على إيقاع الدهول أو تدور خصرك على أنغام الموسيقى في الخلفية، يضمن Bhangra أن يرسم ابتسامة على وجهك ويبعث الربيع في خطوتك.

الفلامنكو

الفلامنكو، وهو شكل من أشكال الرقص من جنوب إسبانيا، هو رقصة عاطفية تظهر القوة الروحية لجذورها الغجرية. من أنغام الجيتار إلى حركات القدمين والحركات الدرامية للراقصين، الفلامنكو هي تجربة فريدة من نوعها يمكنها رفع الطاقة في عقلك وجسدك. سواء كان ذلك يؤدي على لوحة تقليدية أو يتمايل ببساطة على إيقاع غرفة المعيشة الخاصة بك، فإن الفلامنكو هو شكل من أشكال الرقص الذي يتطلب الشعور به بقدر ما يُرى.

حرة

أشكال الرقص المذهلة المذكورة أعلاه هي من بلدان ومناطق مختلفة،  ولكن لديهم جميعًا شيء واحد مشترك، وهو بعض الخطوات أو الإيماءات أو الحركات التي يجب تعلمها،  الموهنياتام أو السالسا لا يمكن أن تأتي منك فقط، بل يجب أن يتم تدريسها وتعلمها. ولكن هناك شكل واحد للرقص لا يتطلب التعلم. وهذا هو، حرة.

الأسلوب الحر يدور حول التعبير عن الذات والتفكير السريع والحرية الإبداعية. سواء كان ذلك الرقص بمفرده في غرفة النوم أو الانضمام إلى حفلة رقص في الشارع، فإن الأسلوب الحر يسمح للناس بالانتقال إلى إيقاع نبضات قلوبهم والتعبير عن أنفسهم كيفما يرغبون وكيفما تريد أقدامهم. 

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