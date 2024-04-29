الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

إطلاق الإصدار الجديد من كتيب "مصر في أرقام"

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

أصـدر الجهاز المركزي للتـعبئة العـامة والإحـصاء، اليوم الإثنين، النسـخة السنوية من كتيب "مصر في أرقـام".

الإحصاءات الديموجرافية

ويشمل الإصدار الجديد أحدث البيانات والمعلومات عن الإحصاءات الديموجرافية التي تغطي إحصاءات السكان والمشتغلين والمتعطلين والمواليد والوفيات والزواج والطلاق والإحصاءات الإجتماعية التي تغطي إحصاءات التعليم قبل الجامعى أعداد (المدارس،  الفصول، تلاميذ) / التعليم الجامعى (مقيدون، خريجون) / المراكز البحثية، الإنفاق على البحث العلمى وبراءات الإختراع /  الأسـرة والمستشفيات، العــلاج على نفقـــة الدولة والإحصاءات الثقافية والنشاط الفني، والإحصـــاءات الإقتصادية التى تغـــطى إحصاءات التجارة الخارجية، الناتج المحلى، ميزان المدفوعات، الدين الداخلى والخارجي والإنتاج الزراعي ونسبة الإكتفاء الذاتى والإنتاج الصناعى وإحصاءات النقل والإتصالات وكذا إحصاءات السياحة والبيئة. 

ويتمــيز هـذا الإصدار بما يتضــمنه لأحدث البـيانات والمعلـــومات المتوفرة بالجهاز والجهات المعنية الأخرى خــلال الأعــوام ( 2021، 2022، 2023، 2024 ) والتي تعطى صـورة معبرة ومعلومـات إحصائيــة تعكس مدى التغيرات التى طرأت على قطاعـات الدولة وإظهار الفروق بشكـل مبســط على مســـتوى محافـــظات الجمهـورية وبهدف توفـير إصـدار إحصائى مختــصر يحـقق سهـولة وسرعة إستخــراج المعلومات والبيانات.

كتيب مصر فى أرقام 

وبإتاحـة هـذا الإصـدار يأمـل الجـهاز في توفـير إحتــياجــات مستخدمــى البيانــات من متخــذى القـــرار والباحثــين والأفـــراد والمؤســسات والمنظـــمات المحلـــية والإقليــــمية والدولـــية.. وللإطلاع على البيانات والمعلومات للإصدار الجديد من " كتيب مصر فى أرقام 2024 " يمكن الدخول على الموقع الإلكترونى للجهاز  : http://www.capmas.gov.eg.

ويغطى الإصدار الجديد جوانب مختلفة منها إحصاءات التعليم قبل الجامــعى أعداد (المدارس،  الفصول، تلاميذ) / التعليم الجامعى (مقيدون، خريجون) / المراكز البحثية، الإنفاق على البحث العلمى وبراءات الإختراع /  الأسـرة، إلى جانب إحصاءات التجارة الخارجية، الناتج المحلى، ميزان المدفوعات، الدين الداخلى والخارجـــى والإنتاج الزراعى ونسبة الإكتفاء الذاتى والإنتاج الصناعى وإحصاءات النقل والإتصالات وكذا إحصاءات السياحة والبيئة. 

الاحصاء جهاز الإحصاء مصر فى أرقام إحصاءات الإحصاءات الإحصاءات الديموجرافية

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