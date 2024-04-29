الإثنين 29 أبريل 2024
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الكرازة

الأنبا بولا يترأس أمسية تجسيد مراحل درب الصليب في مار مرقس بالإسماعيلية

الأنبا بولا شفيق
الأنبا بولا شفيق

ترأس الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، أمسية تجسيد مراحل درب الصليب، وذلك بكاتدرائية القديس مار مرقس الرسول، بالإسماعيلية.

شارك في الأمسية عدد من الآباء الكهنة، والراهبانيات المختلفة، حيث قام الفريق المسرحي بالكنيسة، بتجسيد جميع مراحل درب الصليب. واختتم اليوم بعظة راعي الإيبارشية.

كما ترأس الأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، قداس أحد الشعانين، بكنيسة الملاك ميخائيل، ببني شقير، والزرابي، ودمنهور.

جاء ذلك بمشاركة الأب دانيال أيوب، راعي الكنيسة، والأب ميشال اللعازري، حيث تضمنت الذبيحة الإلهية مباركة أغصان الشعف، والزيتون، كما تضمن الاحتفال أيضًا منح صاحب النيافة درجة المرتل لعدد من شمامسة الرعية.

واحتفلت كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس، بأشمون، بأحد الشعانين، حيث ترأس صلاة القداس الإلهي الاحتفالي الأب جورج وديع، راعي الكنيسة، كما تضمنت الذبيحة الإلهية مباركة أغصان السعف، والزيتون.

وألقى الأب جورج عظة الاحتفال بعنوان "يسوع بين دخوله أورشليم وهتاف الجمع أوصانا في الأعالي وهتاف الشعب اصلبه اصلبه". وعقب القداس الإلهي، أقيمت صلاتا الجناز العام، والبصخة المقدسة.

وايضا ترأس  المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، قداس أحد الشعانين، وذلك بكنيسة القديس يوسف بفلمنج، بالإسكندرية.

شارك في الصلاة الأرشمندريت سمير سعادة، راعي كنيسة العذراء الطاهرة، بالإسكندرية، والأب سليمان كشاشا المخلصي، حيث تضمنت الذبيحة الإلهية مباركة أغصان السعف، والزيتون.

وألقى المطران عظة الاحتفال بعنوان "الجلوس عند أقدام يسوع والإصغاء إليه". وعقب القداس الإلهي، أقيمت دورة الشعانين، بساحة الكنيسة، بمشاركة جميع الحاضرين.

الأنبا بولا شفيق الأنبا بولا شفيق مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها الأنبا بولا شفيق مطران إيبارشية الإسماعيلية بولا شفيق نيافة الأنبا بولا شفيق

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