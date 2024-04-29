الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

كاتدرائية السيدة العذراء بمدينة نصر تحتفل بأحد الشعانين

كاتدرائية السيدة
كاتدرائية السيدة العذراء

احتفلت كاتدرائية السيدة العذراء سيدة مصر، بمدينة نصر، بأحد الشعانين، حيث ترأس صلاة القداس الإلهي الاحتفالي القمص فرنسيس مراد، راعي الكاتدرائية، والأب عمانوئيل صبحي، الراعي المساعد.

تضمنت الذبيحة الإلهية مباركة أغصان السعف، والزيتون. وفي كلمة العظة، أشار الأب عمانوئيل إلى ما فعله يسوع عند دخوله الهيكل، حيث قام بفعلين: الأول: التطهير، فطرد باعة الحمام، وقلب موائد الصيارفة، قائلًا: مَكْتُوبٌ: "بَيْتِي بَيْتَ الصَّلاَةِ يُدْعَى. وَأَنْتُمْ جَعَلْتُمُوهُ مَغَارَةَ لُصُوصٍ!" (مت 21: 13).

أما الفعل الثاني: هو الصلاة طالبًا أن يكون الهيكل بيت صلاة، وهكذا علينا أن نمتثل به، فنطهر قلوبنا قبل الدخول الى الهيكل، ونصلي، كما علمنا يسوع في الصلاة الربية.

وفي ختام القداس الإلهي، أقيمت صلاة الجناز العام.


كما ترأس سيادة المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، قداس أحد الشعانين، وذلك بكنيسة القديس يوسف بفلمنج، بالإسكندرية.

 

شارك في الصلاة الأرشمندريت سمير سعادة، راعي كنيسة العذراء الطاهرة، بالإسكندرية، والأب سليمان كشاشا المخلصي، حيث تضمنت الذبيحة الإلهية مباركة أغصان السعف، والزيتون.

 

وألقى المطران عظة الاحتفال بعنوان "الجلوس عند أقدام يسوع والإصغاء إليه". وعقب القداس الإلهي، أقيمت دورة الشعانين، بساحة الكنيسة، بمشاركة جميع الحاضرين.

 

وأيضا احتفلت صباح اليوم، كنيسة السيدة العذراء، بقبة الهواء، بشبرا، بأحد الشعانين، حيث ترأس صلاة القداس الاحتفالي الأب ميشيل ألفي، راعي الكنيسة، بمشاركة الأب أنطونيوس فايز، والأخوات الراهبات.

 

تضمنت الذبيحة الإلهية مباركة أغصان السعف، والزيتون، كما ألقى الأب ميشيل عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "دخول الرب يسوع إلى أورشليم هو نبع السلام"، من خلال أربع نقاط أساسية هي: الفرح العميق، التواضع الوديع، التخلي، والاندهاش.

 

وعقب القداس الإلهي، أقيمت صلاتي الجناز العام، والبصخة المقدسة.

أحد الشعانين أحد الشعانين 2024 أسماء أحد الشعانين احتفال الكنيسة الأرثوذكسية بأحد الشعانين احتفالية أحد الشعانين الاحتفالات بعيد احد الشعانين

مواد متعلقة

البابا ثيودروس الثانى يحتفل بالشعانين فى الإسكندرية

اليوم.. المارونية تحتفل بالأحد الخامس من القيامة وتسليم عصا الرعاية لبطرس

باحث كنسي: أحد الشعانين ختام الصوم الأربعيني وبداية أسبوع الألام

اليوم.. البيزنطية تحتفل بذكرى القدّيسَين الرسولَين من السبعين ياسون وسوسيبتروس

"هوشعنا يا بن داوود.. أوصنا يا ملك".. الأقباط يحتفلون بأحد الشعانين

ماذا تعرف عن السعف في أحد الشعانين؟.. سعره وطريقة التعامل معه

اليوم الأحد.. الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى اثنين من قديسيها

اليوم الأحد.. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بذكرى 4 من قديسيها

الأكثر قراءة

عبر جروب "الواتس آب".. نكشف عقوبات الشحات والسولية فى الأهلى

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

سيدة تخلع زوجها: زارع كاميرات مراقبة فى غرفة النوم

تراجع 15% بأسعار اللحوم.. وخطة حكومية لتلبية الطلب المتزايد فترة عيد الأضحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

محمود خليل

الفرار إلى «الطائف»

الحسين عبدالرازق

ضيوف ولكن ثقلاء! (1)

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

صور

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

الأهلي يهيمن على مازيمبي في لقاءٍ حماسي

محطة تل أبيب

المزيد

حال وافقت حماس على المقترح المصرى.. هل تتفكك حكومة نتنياهو؟

وقف حرب غزة.. مصر تنجح فى "إذابة الجليد" بمقترح يقترب من التحقق

مقتل وإصابة 10 جنود إسرائيليين من الفرقة 99 عند ممر نتساريم