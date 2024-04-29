البابا ثيودروس الثانى يحتفل بالشعانين فى الإسكندرية

ترأس البابا ثيودروس الثاني، بابا، بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، القداس الإلهي لاحتفالات الشعانين في دير القديس سابا البطريركي التاريخي.

بمشاركة المتروبوليت جابرييل مطران ليوندوبوليوس (الإسماعيلية) والمتروبوليت جرمانوس، مطران داميتاس (دمياط)، وبمعاونة عدد من كهنة الإسكندرية.

وبحضور القنصل العام لليونان بالإسكندرية يوانيس بيرجاكيس.

وتمت رسامة أحد طلبة مدرسة "القديس أثاسيوس الكبير" البطريركية في الإسكندرية شماسًا بوضع يد صاحب الغبطة.