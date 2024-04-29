الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

البابا ثيودروس الثانى يحتفل بالشعانين فى الإسكندرية

البابا ثيودروس الثانى
البابا ثيودروس الثانى

ترأس البابا ثيودروس الثاني، بابا، بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، القداس الإلهي لاحتفالات الشعانين في دير القديس سابا البطريركي التاريخي.

 بمشاركة المتروبوليت جابرييل مطران ليوندوبوليوس (الإسماعيلية) والمتروبوليت جرمانوس، مطران داميتاس (دمياط)، وبمعاونة عدد من كهنة الإسكندرية. 

وبحضور القنصل العام لليونان بالإسكندرية يوانيس بيرجاكيس.

وتمت رسامة أحد طلبة مدرسة "القديس أثاسيوس الكبير" البطريركية في الإسكندرية شماسًا بوضع يد صاحب الغبطة.

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