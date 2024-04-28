الأحد 28 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

"أوصنا.. هوشعنا".. ترانيم يتغنى بها الأقباط في احتفالاتهم بأحد الشعانين

احد الشعانين
احد الشعانين

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعيد دخول السيد المسيح إلى مدينة أورشليم، استعدادًا لمُحاكمته زورًا وصلبه وقيامته من الأموات، بحسب ما هو منصوص عليه في صُلب الإيمان المسيحي.

وقالت المرنمة أنطونيلا كرم، من ايبارشية ديروط، في تصريح خاص إن أحد الشعانين له ترانيمه التي يتغنى بها الأقباط صغارا وكبارا ولعل ابرزها ترتيلة اوصنا التي تقول: أوصنا أوصنا لابن داود .. أوصنا أوصنا مليكنا رب الوجود.. سبحوا من جائنا باسم الإله العظيم.

وايضا ترتيلة غنوا بهتاف التي تقول: غنوا بهتاف وسعوا الطريق ملك الملوك آت من بعيد ارفعوا الرايات أعطوا ما يليق قدموا التسبيح للابن الوحيد.. أوصنا  أوصنا أوصنا أوصنا للملك نرفع الأيدي له ونقول مبارك الاتي بأسم الرب اوصنا الآن لأبن الانسان آت ملكوته قد أقترب أيها الشعوب هيا واقبلوا التفتوا اليه واخلصوا فهو الوحيد الملك الموعود علو المسيح هيا واهتفوا

وذلك بجانب ترتيلة مبارك الآتي باسم الرب التي تقول: مبارك الآتي باسم الرب الآتي باسم الرب.. مبارك الآتي باسم الرب الآتي باسمه.. تعال ربنا.. وامتلك عرش القلوب سيدًا ولتسكن في وسطنا بك نفرح.. نشدوا مجدًا لك يا رب فأنت مليكنا

وأخيرا يرتل الأقباط ترتيلة هوشعنا التي تقول: وشعنا هوشعنا هوشعنا في الأعالي.. مبارك الآتي، الآتي بإسم الرب.. مجدك ملأ السماء والأرض
هوشعنا في الأعالي.. مجداً مجداً مجداً للملك يسوع .. مبارك الآتي  الآتي بإسم الرب مجدك ملأ   السماء والأرض هوشعنا في الأعالي

الجدير بالذكر أن الأقباط يستعدون لخوض أسبوع الألام، الذي يبدأ من مساء اليوم الأحد، عقب احتفالات الكنيسة بأحد الشعانين، وهو الأسبوع الذي يسبق عيد القيامة المجيد، ويتذكر فيه الأقباط فترة صلب السيد المسيح وما قبلها من فترة معاناة على يد اليهود سعيًا لفداء البشر من خطاياهم وفق الإيمان المسيحي.

أحد الشعانين أحد السعف أحد الخوص أحد الزيتونة دخول المسيح إلى أورشليم دخول المسيح لأورشليم دخول السيد المسيح إلى أورشليم دخول السيد المسيح لأورشليم

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