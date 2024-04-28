الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

اليوم.. المارونية تحتفل بالأحد الخامس من القيامة وتسليم عصا الرعاية لبطرس

المارونية
المارونية

تحتفل الكنيسة المارونية بحلول الأحد الخامس من زمن القيامة وعيد تسليم المسيح عصا الرعاية لبطرس الرسول، وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قمقتبسة من نشيد الافخارستيا: أحبّك من كلّ قلبي الذي كتبه القدّيس توما الأكوينيّ، وجاء بها:

«لأَنَّ جَسَدي طَعامٌ حَقّ وَدمي شَرابٌ حَقّ»

أحبّك من أعماق قلبي، أيّها الإله المستتر،

الحاضر حقًّا تحت هذه الأعراض.

قلبي يستسلم بكامله لك 

لأنّه يُهزم بكلّيته عندما يتأمّلك.

النظر والذوق واللمس لا تُدرِكُكَ:

لكن بالسمع وحده يطمئنّ إيماني.

فأنا أومن بكلّ ما قاله ابن الله الحقّ؛

وما من شيء أَصْدَق من صوت الحقّ ذاته (يو 14: 6).

فوق الصليب كان الإله وحده مستترًا،

أمّا هنا فالإنسان أيضًا مستتر:

أُعلِنُ إيماني بالاثنين معًا،

مكرّرًا لك كلمات لصّ اليمين (لو 23: 42).

لم أستطع أن أتأمّل جراحك مثل توما؛

لكنّي أُعلِنُ: "أنتَ إلهي!" (يو 20: 28)

فاجعلني أومن بك أكثر فأكثر،

وأرجوك، وأحبّك.

يا تذكار موت الربّ،

أيّها الخبز الحيّ المعطي الحياة للبشر،

اجعل نفسي تحيا بك،

اجعلها تتذوّقك دائمًا بِعُذوبة.

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

مواد متعلقة

الأنبا مرقس يستقبل "باخوم" في ثاني أيام رياضة الصوم الأربعيني بكاتدرائية قلب يسوع بالقوصية

ساكو: كنيسة المشرق ليست "نسطورية"

البابا تواضروس يهنئ الرئيس وجموع الشعب المصرى بمناسبة عيد تحرير سيناء الـ42

متحدث كنيسة الروم الأرثوذكس: حياة الكاهن الأسرية أيقونة لأبناء رعيته

الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى القدّيس جاورجيوس

الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى البار ثيوذورس السيقي أسقف أنسطاسيوبوليس

حدث في مثل هذا اليوم.. تكريس كنيسة القديس أغابوس الرسول

الكنيسة المارونية تحتفل بذكرى مار جرجس الشهيد

الأكثر قراءة

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

عاجل.. نيران صلاح.. كيف كتب كلوب نهاية حزينة لأجمل قصص ليفربول؟

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

عاجل.. مبادرة لخفض أسعار المكرونة 30% بعد تراجع الدقيق

قرار جديد من جهات التحقيق بشأن قتل واستخراج أحشاء طفل شبرا

الملياردير جين يحتفل بحفل زفافه فى أهرامات الجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

محمود خليل

الفرار إلى «الطائف»

الحسين عبدالرازق

ضيوف ولكن ثقلاء! (1)

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

صور

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

الأهلي يهيمن على مازيمبي في لقاءٍ حماسي

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل وإصابة 10 جنود إسرائيليين من الفرقة 99 عند ممر نتساريم

بيرنى ساندرز: غالبية الشعب الأمريكى متقزز من أفعال آلة نتنياهو الحربية فى غزة

بدون بديل ولا أدلة.. كيف فشلت إسرائيل فى حربها ضد الأونروا؟