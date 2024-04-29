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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

احتفال كنائس الروم الملكيين الكاثوليك بالقاهرة بأحد الشعانين

أحد الشعانين
أحد الشعانين

احتفلت كنائس الروم الملكيين الكاثوليك بالقاهرة، بقداسات عيد دخول المسيح إلى أورشليم (أحد الشعانين)، حيث ترأس الأرشمندريت بيو فرح، راعي كاتدرائية القيامة، بالظاهر، والوكيل البطريركي بالقاهرة، والإسكندرية، صلاة القداس الإلهي الاحتفالي.

وترأس الأب شارل ديب، رئيس دير المخلص، بلبنان، صلاة القداس الإلهي الاحتفالي، بمناسبة بأحد الشعانين، بكنيسة سيدة البشارة، بشبرا، بمشاركة الإكسرخوس جورج بنا، راعي الكنيسة، والوكيل البطريركي بالسودان.

وفي كنيسة القديس كيرلس، بمصر الجديدة، ترأس الإيكونوموس رفيق جريش، راعي الكنيسة، قداس أحد الشعانين، بمشاركة الأب ساسين غريغوار.

ترأس الأب نبيل إشعياء، راعي كنيسة العذراء الطاهرة، بمصر الجديدة، قداس عيد دخول الرب يسوع إلى أورشليم، بمشاركة الأب رامز قلليني، كما ترأس الأرشمندريت جورج فراس، راعي كنيسة مريم سيدة السلام، بجاردن سيتي، قداس أحد الشعانين.

وترأس الأرشمندريت كيرلس مشنتف، راعي كنيسة القديس يوسف، بالزيتون، قداس أحد الشعانين، كما ترأس القداس الاحتفالي أيضًا بكنيسة القديس جاورجيوس، بالرضوانية.

ودارت كلمات العظة حول "أحد الشعانين". وعقب القداسات الإلهية، أقيمت دورة الشعانين، بساحات الكنائس المذكورة.

كما ترأس، غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس أحد الشعانين، وذلك بكاتدرائية السيدة العذراء، بقويسنا.

شارك في الصلاة الأب برنابا فانوس، راعي الكاتدرائية، والأب دانيال حنا، حيث تضمنت الذبيحة الإلهية مباركة أغصان السعف، والزيتون.

وفي كلمة العظة، أكد صاحب الغبطة أن السعف هو رمز للانتصار، أما الزيتون فهو رمز السلام، لذلك نستقبل بهم يسوع، ملك السلام، الذي انتصر على الموت.

وعقب القداس الإلهي، ترأس بطريرك الأقباط الكاثوليك صلاتي الجناز العام، والبصخة المقدسة.

وأيضا تحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، ترأس نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، قداس أحد الشعانين، وذلك بكاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير، بالفجالة.

شارك في الصلاة الأب بولس جرس، والقمص أنطونيوس سماحة، والأب هدية تامر، رعاة الكاتدرائية، والأب مجدي سيف اليسوعي، حيث تضمنت الذبيحة الإلهية مباركة أغصان السعف، والزيتون.

وألقى صاحب النيافة عظة الاحتفال بعنوان "لندع يسوع يدخل قلوبنا". وعقب القداس الإلهي، ترأس النائب البطريركي صلاتي الجناز العام، والبصخة المقدسة.

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