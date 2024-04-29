الأنبا بشارة يترأس صلاة ليلة الاثنين من البصخة المقدسة بكنيسة أم الرحمة الإلهية في منهري

شارك نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، في صلاة ليلة الاثنين من البصخة المقدسة، وذلك بكنيسة أم الرحمة الإلهية، بمنهري.

شارك في الصلاة القمص إبراهيم شفيق، وكيل المطرانية، والأب فادي فاروق، راعي الكنيسة، وألقى الأب إبراهيم العظة الروحية حول "أهمية اتخاذ الاختيارات الحياتية بطريقة تناسب مشيئة الله"، على مثال موسى النبي، والقديس يوسف البتول، والعذراء مريم، والرسل، والقديسين، فما أجمل أن تكون اختياراتنا، وفق مشروع الخلاص.

كما ترأس نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، صلوات أحد الشعانين، بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس، بجهينة.

شارك في الصلاة الأب إرميا عياد، راعي الكنيسة، والأخوات الراهبات، حيث تضمنت الذبيحة الإلهية مباركة أغصان السعف، والزيتون.

أحد الزعف

وفي عظته، تأمل الأب المطران في إنجيل أحد الزعف قائلًا: هوشعنا يا ابن داود نقرأ في إنجيل اليوم وصفًا للزحف البشري الهائل، فالشعب كله خرج لاستقبال الآتي باسم الرب. كل الطبقات تمثلت في هذا الاستقبال، وقال الفريسيون "ها إن العالم قد تبعه"، أتي الجميع لرؤية المسيح الذي شفي مرضاهم، عظيم هذا الحماس العفوي الشعبي، ولكن الشعب سريع التقلب، هو متغير العاطفة، فموافقة تتبدل حسب الظروف، والأحوال، والمصالح، ثم الانقلاب الخطير في المساء نفسه، حسبما يروي الإنجيل: بدأ درب الصليب ليسوع الفادي، "الآن نفسي قد اضطربت، ماذا أقول، يا أبتِ نجني من هذه الساعة"، واستعاض عن هتاف هوشعنا بصراخ إصلبه، إصلبه.

واستكمل صاحب النيافة متسائلًا: أين نحن من كل هذا؟ السبب الأساسي هو ضعف الولاء، وضعف الإيمان، وضآلة المحبة، إن الأزمة، التي تعانيها المسيحية اليوم، والتي تظهر بمظاهر اللامبالاة، والإلحاد، وتفكك العائلات، والتفسخ الأخلاقي هي أزمة إيمان، هل الإنجيل نور يضيء كل خطوة من خطوات الإنسان؟ الإجابة لكم.

وعقب القداس الإلهي، ترأس راعي الإيبارشية صلاتي الجناز العام، والبصخة المقدسة.