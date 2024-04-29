مطران أبو قرقاص يترأس قداس أحد الشعانين بكنيسة السيدة العذراء بالبربا

ترأس نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، قداس أحد الشعانين، وذلك بكنيسة السيدة العذراء، بالبربا.

شارك في الصلاة القمص إبراهيم شفيق، وكيل المطرانية، الأب بيشوي حبيب، راعي الكنيسة، حيث تضمنت الذبيحة الإلهية مباركة أغصان السعف، والزيتون.

وفي عظته، أشار صاحب النيافة إلى عظمة هذا اليوم، الذي يظهر فيه تواضع الرب، وبساطته، ووداعته. فالمسيح خلصنا بوداعته، وبمحبته، كما دعونا إلى أن نكون ودعاء، ومتواضعين على مثاله، حتى نستمتع بهذا الأسبوع العظيم، وسر الخلاص. المسيح يحتاج إلينا، ليعلن عظمة تواضعه، ومحبته، وغفرانه لجميع البشر من خلالنا.

وعقب القداس الإلهي، أقيمت صلاة الجناز العام.

كما ترأس نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، قداس أحد الشعانين، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.

شارك في الصلاة الأب كيرلس مكسيموس، والأب يوحنا صموئيل، راعيا الكاتدرائية، حيث تضمنت الذبيحة الإلهية مباركة أغصان السعف، والزيتون.

وألقى صاحب النيافة عظة الاحتفال بعنوان "ارتجت المدينة". وعقب القداس الإلهي، ترأس الأنبا باسيليوس صلاتي الجناز العام، والبصخة المقدسة.

كما أقام فريق شجرة حياة، حفل ترانيم استعدادًا لأفراح القيامة، وذلك بكاتدرائية القيامة، بمحطة الرمل، بالإسكندرية.

شارك في حفل الترانيم القمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام بطريركية الأقباط الكاثوليك، والأب يوحنا جورج، راعي الكاتدرائية، حيث قدم الفريق باقة من الترانيم المختلفة، مع المحاكاة بالعروض المسرحية.

وأيضا احتفلت كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس، بأشمون، بأحد الشعانين، حيث ترأس صلاة القداس الإلهي الاحتفالي الأب جورج وديع، راعي الكنيسة، كما تضمنت الذبيحة الإلهية مباركة أغصان السعف، والزيتون.

وألقى الأب جورج عظة الاحتفال بعنوان "يسوع بين دخوله أورشليم وهتاف الجمع أوصانا في الأعالي وهتاف الشعب اصلبه اصلبه". وعقب القداس الإلهي، أقيمت صلاتا الجناز العام، والبصخة المقدسة.