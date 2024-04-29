الإثنين 29 أبريل 2024
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الثقافة

خالد جلال يعقد اجتماعًا لمناقشة خطة الموسم الجديد لبيت المسرح

المخرج خالد جلال
المخرج خالد جلال

عقد المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال البيت الفني للمسرح، أمس الأحد، اجتماعًا موسعا للوقوف على آخر استعدادات الفرق الفنية بالبيت، بشأن خطة الموسم الجديد للعروض المسرحية بالبيت، تمهيدًا لعرضها على وزيرة الثقافة قبل الإعلان عنها، بمكتبه بمقر البيت الفنى للمسرح بوسط البلد.

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وأكد المخرج خالد جلال ضرورة المضي قدما في الاستمرار بتقديم عروض متميزة وناجحة، أسوة بما تم تقديمه خلال العام الماضي، وهو ما تحقق بشهادة النقاد وإقبال الجماهير، بالإضافة إلى حصد جوائز المهرجان القومي للمسرح، كما وجه بضرورة رفع كفاءة عدد من المسارح لتلائم طبيعة مشروعات العروض التى تتطلب تقنيات عالية وطبيعة مغايرة للمسرح التقليدي.

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حضر الاجتماع عدد من مديري الفرق الفنية، وهم: الدكتور أيمن الشيوي مدير المسرح القومي، الفنان محسن منصور مدير المسرح الحديث، الفنان ياسر الطوبجي مدير المسرح الكوميدي، الفنان سامح مجاهد مدير مسرح الغد، الفنان عادل حسان مدير مسرح الطليعة، الفنان سامح بسيوني مدير مسرح الشباب، الدكتور أسامة محمد علي مدير مسرح القاهرة للعرائس، الفنان محمد مرسي مدير فرقة الإسكندرية، الفنان محمد متولي مدير فرقة الشمس لذوي الاحتياجات الخاصة، الفنان محمد الشرقاوي مدير فرقة المواجهة والتجوال، الفنان عصام الشويخ مدير مسرح الساحة، وأيضا بحضور مديرى الإدارات بالبيت.

المخرج خالد جلال
المخرج خالد جلال
المخرج خالد جلال
المخرج خالد جلال
المخرج خالد جلال الثقافي البيت الفني للمسرح الفرق الفنية خطة الموسم الجديد للعروض المسرحية وزيرة الثقافة

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