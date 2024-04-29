الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

وزيرة الثقافة تبحث مع نظيرها الإماراتى أطر التعاون المشترك

من اللقاء
من اللقاء

استقبل سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة والشباب الإماراتي، الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، في مستهل زيارتها لدولة الإمارات، لحضور افتتاح الدورة 33 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي تحل مصر "ضيف شرف" دورته الحالية.

"الغناء والطرب في أدب نجيب محفوظ".. بيت الحكمة يستعد للمشاركة في معرض "أبو ظبي للكتاب"

وحسب بيان لوزارة الثقافة، بحث الطرفان أطر التعاون المشترك، وأهم الفعاليات المستقبلية، وجهود دعم العلاقات الثقافية المصرية الإماراتية، وأثنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، على التعاون المصري الإماراتي في العديد من مجالات الآداب والفنون، الذي تُوج باختيار مصر لتكون "ضيف شرف" الدورة 33 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، وأن يكون أديب نوبل نجيب محفوظ "شخصية المعرض"، مُعربة عن تمنياتها بأن يخرج المعرض بصورة متميزة تليق باسم الدولتين الشقيقتين.

txt

بعد اختياره شخصية معرض أبو ظبي 2024.. أسرار من حياة نجيب محفوظ اليومية


ومن جهته؛، رحب وزير الثقافة الإماراتي بالدكتورة نيفين الكيلاني، على أرض أبوظبي، مشيدًا بمشاركتها في فعاليات افتتاح الدورة 33 لمعرض أبوظبي، مؤكدًا أن اختيار مصر لتكون "ضيف شرف" الدورة الحالية يضفي عليها طابعًا مميزًا، بما تملكه مصر من إرث ثقافي وحضاري.

وشهد مراسم الاستقبال، السفير شريف عيسى، سفير مصر في الإمارات العربية المتحدة، وعلي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية.

وزيرا الثقافة
سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة والشباب الإماراتي وزيرة الثقافة المصرية الإمارات معرض ابو ظبي الدولي للكتاب العلاقات الثقافية المصرية الإماراتية التعاون المصري الإماراتي

مواد متعلقة

أحمد المرسى: اللغة مصدر خلاف منذ زمن.. وروايتى اختارت لغتها بنفسها

وزيرة الثقافة: جناحنا فى معرض أبوظبى صُمم بشكل يبرز عراقة وتاريخ مصر

الثلاثاء.. سعيد سالم يُناقش "الصمت والكلام والمسخرة" بمختبر سرديات الإسكندرية

الأحد.. "حرائر السيرة الهلالية" في مركز الإبداع الفني

ضمن احتفالات تحرير سيناء.. خصم 40%؜ على إصدارات "القومى للترجمة"

نادى القصة ينظم حفل توقيع ومناقشة كتاب "أحفاد النصر".. السبت المقبل

ينطلق اليوم.. تفاصيل مهرجان الأقصر لنقد الشعر العربي

ليال في حب أرض الفيروز.. قصور الثقافة تحتفي بالذكرى 42 لتحرير سيناء

الأكثر قراءة

عاجل| عبر جروب "الواتس آب".. نكشف عقوبات الشحات والسولية فى الأهلى

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

تراجع 15% بأسعار اللحوم.. وخطة حكومية لتلبية الطلب المتزايد فترة عيد الأضحى

سيدة تخلع زوجها: زارع كاميرات مراقبة فى غرفة النوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

محمود خليل

الفرار إلى «الطائف»

الحسين عبدالرازق

ضيوف ولكن ثقلاء! (1)

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

صور

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

الأهلي يهيمن على مازيمبي في لقاءٍ حماسي

محطة تل أبيب

المزيد

حال وافقت حماس على المقترح المصرى.. هل تتفكك حكومة نتنياهو؟

وقف حرب غزة.. مصر تنجح فى "إذابة الجليد" بمقترح يقترب من التحقق

مقتل وإصابة 10 جنود إسرائيليين من الفرقة 99 عند ممر نتساريم