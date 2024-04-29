وزيرة الثقافة تبحث مع نظيرها الإماراتى أطر التعاون المشترك

استقبل سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة والشباب الإماراتي، الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، في مستهل زيارتها لدولة الإمارات، لحضور افتتاح الدورة 33 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي تحل مصر "ضيف شرف" دورته الحالية.

وحسب بيان لوزارة الثقافة، بحث الطرفان أطر التعاون المشترك، وأهم الفعاليات المستقبلية، وجهود دعم العلاقات الثقافية المصرية الإماراتية، وأثنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، على التعاون المصري الإماراتي في العديد من مجالات الآداب والفنون، الذي تُوج باختيار مصر لتكون "ضيف شرف" الدورة 33 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، وأن يكون أديب نوبل نجيب محفوظ "شخصية المعرض"، مُعربة عن تمنياتها بأن يخرج المعرض بصورة متميزة تليق باسم الدولتين الشقيقتين.



ومن جهته؛، رحب وزير الثقافة الإماراتي بالدكتورة نيفين الكيلاني، على أرض أبوظبي، مشيدًا بمشاركتها في فعاليات افتتاح الدورة 33 لمعرض أبوظبي، مؤكدًا أن اختيار مصر لتكون "ضيف شرف" الدورة الحالية يضفي عليها طابعًا مميزًا، بما تملكه مصر من إرث ثقافي وحضاري.

وشهد مراسم الاستقبال، السفير شريف عيسى، سفير مصر في الإمارات العربية المتحدة، وعلي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية.