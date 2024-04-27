الثلاثاء.. سعيد سالم يُناقش "الصمت والكلام والمسخرة" بمختبر سرديات الإسكندرية

ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، حفل مناقشة رواية "الصمت والكلام والمسخرة" للكاتب المصري سعيد سالم ويناقش الرواية كل من الدكتور مدحت عيسى، والدكتور محمد الحداد، ويدير المناقشة الدكتور منير عتيبة مؤسس ومدير مختبر سرديات بمكتبة الإسكندرية، وذلك يوم الثلاثاء المقبل في تمام السادسة مساء.

أما عن سعيد سالم، فهو من مواليد الاسكندرية 1943 - عضو اتحاد كتاب مصر-عضو اتحاد الكتاب العرب-عضو لجنة النصوص الدرامية بالإدارة المركزية للإذاعة والتليفزيون بالاسكندرية سابقا-عضو هيئة الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية-عضو أتيليه الكتاب والفنانين بالاسكندرية – حاصل على ماجستـير الهندسة الكيمائية 1968. كلية الهندسة.جامعة الاسكندرية. مجمل أعمال الكاتب حتى عام2022 (40)عملا مابين الرواية والمجموعة القصصية بخلاف المسرح والدراما التلفزيونية والاذاعية وغيرها. تتمثل أعماله في: 25 رواية و13مجموعة قصصية -فى مجال الدراما الإذاعية: عشرات المسلسلات والسباعيات والسهرات الدرامية بإذاعتى القاهرة والاسكندرية. كتاب بعنوان: " نجيب محفوظ الإنسان. كتاب نقدى بعنوان"الاسكندرية قبل25ينايرطوفان من الابداع المتألق -فى مجال المسرح:الجبلاية (كوميدية) عاليها واطيها (كوميدية). فى مجال النقد الأدبى: مجموعة دراسات عن أعمال بعض الكتاب المصريين والعرب نشرت بمجلات وجرائد مختلفة. -فى مجال المقالة:- مجموعة مقالات ثقافية وسياسية واجتماعية نشرت بمجلات وجرائد مختلفة.

مجال الدراما التلفزيونية

فى مجال الدراما التلفزيونية:1-مسلسل كوميدى "عاليها واطيها"-مسلسل"المقــــلب"تحت التنفيذ. •• أهم الجوائز التى حصل عليها الكاتب 1 -جائزة الدولة التقديرية فى الآداب لعام 2012 / 2013 -2وسام الجمهورية للعلوم والفنون من الطبقة الأولى عام2013 -3جائزة الدولة التشجيعية فى القصة القصيرة لعام94/95 عن مجموعة"الموظفون" الصادرة عن مطبوعات اتحاد الكتاب العرب بدمشق. 4-جائزة إحسان عبد القدوس الأولى فى الرواية لعام1990 عن رواية "الأزمنة" الصادرة عن روايات الهلال بالقاهرة. 5-جائزة اتحاد كتاب مصر فى الرواية لعام 2001 عن رواية "كف مريم" 6- جائزة اتحاد كتاب مصر فى الرواية لعام2010 عن رواية المقلب.المجلس الأعلى للثقافة 7-رشح لجائزة النيـل 2017.

أما عن النقاد فهم، الدكتور مدحت عيسى: مدير إدارة المخطوط بمكتبة الإسكندرية، حاصل على دكتوراه في علوم اللغة (بمرتبة الشرف الأولى) 2012. (جامعة الإسكندرية). عضو المجلس العلمي لبرنامج (اللغات التطبيقية) بكلية الآداب، جامعة الإسكندرية. يقوم بالتدريس في عدد من الكليات والمعاهد الأكاديمية مثل قسم المسرح، آداب الإسكندرية وبمعهد المخطوطات العربية، القاهرة وقسم اللغات الشرقية- برنامج التعليم الدولي التابع لجامعة الإسكندرية وبالمعهد العالي للدراسات الإسلامية وأكاديمية الفنون. من أعماله المنشورة: حضور الغياب: نصوص سردية، دار ليليت للنشر والتوزيع، 2015.

الثقافة اللغوية، نهضة مصر للطباعة والنشر، الطبعة الأولى 2009، الطبعة الثانية 2013. إعراب القرآن في ضوء العلوم الشرعية، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 2022. المخطوطات المطوية (إعداد وتحرير)، مكتبة الإسكندرية، 2010. ضبط النص بين المخطوط والمطبوع، مكتبة الإسكندرية، 2020. بحوثٌ في السياسة الشرعية (إعداد وتحرير)، مكتبة الإسكندرية، 2020. وله تحت الطبع: فن الأداء اللغوي في المسرح. قراءاتٌ في الأدب المعاصر (دراسات نقدية).

والدكتور محمد الحداد: أستاذ مساعد النقد الأدبي والبلاغة السابق بجامعة القصيم. ناقد أدبي