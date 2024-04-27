السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

ضمن احتفالات تحرير سيناء.. خصم 40%؜ على إصدارات "القومى للترجمة"

غلاف أحد الكتب
غلاف أحد الكتب

يقدم المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، 40% خصمًا على جميع إصداراته بمنفذ البيع، خلال الفترة من الأحد 28 أبريل الجاري وحتى الأربعاء 1 مايو المقبل، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بعيد تحرير سيناء. 

"القومي للترجمة" يُطلق النسخة الثانية من "كشاف الجامعات"

أحدث إصدارات القومى للترجمة

ومن أحدث إصدارات المركز القومي للترجمة المتاحة بمنفذ البيع: "لماذا تحتاج النظم الديمقراطية إلى العلم"، من ترجمة محمد مدين وأسامة رسلان، "الأدب والعلم: التأثير والتفاعل الاجتماعي"، من ترجمة شرقاوي حافظ وإبراهيم عبدالتواب حمزة، "من نحن وكيف وصلنا إلى هنا: الحمض النووي القديم والعلم الجديد لماضي البشرية"، من ترجمة طارق فراج، "عوالم إليسون بليكس المفقودة"، من ترجمة مصطفى سالم.

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"الذاكرة الاجتماعية".. قصة ترجمة لهدى زكريا ظلت 10 سنوات حبيسة إدارج "القومى للترجمة"

وأيضًا "الفولكلور المصري.. يوميات عالم ألماني في الريف المصري" من ترجمة محمد الجوهري، "إسلام الشارع: الدين في الأدب العربي الحديث" من ترجمة هاجر بن إدريس، "الذاكرة الاجتماعية" من ترجمة هدى زكريا، "حول العدالة على كوكبنا" من ترجمة كرم عباس، "قرن الدماء.. ١٩١٤-٢٠١٤ الحروب العشرون التي غيرت العالم" من ترجمة إقبال خليفة، "مقدمة في نظرية المعرفة" من ترجمة محمد باشا، "بورتريهات البطالمة" من ترجمة جلال رفاعي، "عصر البراءة.. الفيزياء النووية بين الحربين العالميتين الأولى والثانية" من ترجمة محمد العجمي، "مصر في العقد الأخير المديد عن القرن التاسع عشر" من ترجمة سارة عناني، و"الكولونيالية الجديدة وفقر التنمية في إفريقيا" من ترجمة علي الغفاري.

احد الكتب
احد الكتب
القومي للترجمة تحرير سيناء النظم الديمقراطية عوالم إليسون

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