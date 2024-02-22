الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

"كيف نقرأ النص السردي؟" في مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية الثلاثاء

مختبر السرديات بمكتبة
مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية

ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، ورشة عمل بعنوان “كيف نقرأ النص السردي؟”، السادسة مساءً الثلاثاء 27 فبراير.

ورشة عمل بمختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية 

يقدم ورشة العمل الناقد المصري الدكتور هيثم الحاج علي، ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة، مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية. 

الدكتور هيثم الحاج علي، أستاذ مساعد الأدب العربي الحديث والنقد بكلية الآداب جامعة حلوان، رئيس مجلس إدارة جريدة القاهرة الصادرة عن وزارة الثقافة المصرية سابقا، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب – وزارة الثقافة المصرية -  سابقا، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة – وزارة الثقافة المصرية -  سابقا، أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية كلية الآداب جامعة حلوان- حاصل على الأستاذية الشرفية من جامعة نينغشيا الحكومية الصينية سبتمبر 2019، تكريم وزير الثقافة التونسي في افتتاح ملتقى قرطاج الشعري الأول مارس 2018، تكريم جمعية المساعي المشكورة لأعلام المنوفية فبراير 2018، تكريم اتحاد الناشرين العرب في اجتماع مديري معارض الكتب العربية على هامش معرض الكويت الدولي للكتاب – أكتوبر 2017.

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رواية "الغرفة" و"كفر ورد" فى مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية

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الثلاثاء.. مختبر سرديات الإسكندرية يُناقش "بنات بالتميور" لـ محمد عبدالحافظ

أعماله المنشورة

صدر له إبداعات قصصية – مشترك – فرع ثقافة المنوفية –  1997، وجع يفجأ الوقت – شعر – سلسلة بؤرة – فرع ثقافة المنوفية – 2000، التجريب في القصة القصيرة – سلسلة كتابات نقدية –  الهيئة العامة لقصور الثقافة – القاهرة –  2000. الزمن النوعي وإشكاليات النوع السردي– دار الانتشار – بيروت  ـ لبنان - 2008– وتم نشره إلكترونيًا تحت عنوان " آليات بناء الزمن في القصة القصيرة ". نصوص سردية منسية – ترجمة لكتاب The Lost Narratives  لروجر بروملي –  المركز القومي للترجمة –  القاهرة - 2009. فضاء يلوذ بصاحبه – شعر – دار المحروسة – القاهرة – 2009، الجمهورية الثالثة في القصة القصيرة المصرية – جمع وتقديم – تحت الطبع – دار الهلال – القاهرة. 

كل ذلك بخلاف العديد من المقالات، والدراسات، والقصائد المنشورة بمجالات وجرائد: الرافد، والثقافة الجديدة، وأخبار الأدب، والأدب الإسلامي، والجمهورية، والبديل،  والمساء، وأدب ونقد، والشعر، وعمان، والكلمة المعاصرة، والرافعي، وتواصل، وغيرها، بالإضافة إلى عامود صحفي شهري بصفحة الأدب بجريدة المساء اليومية القاهرية اختص بالجيل الحالي من كتاب القصة القصيرة والرواية العربية على مدار عامي 2005-2006.

مختبر السرديات النص السردي هيثم الحاج علي الأدب العربي الحديث إبداعات قصصية

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