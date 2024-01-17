الثلاثاء.. مختبر سرديات الإسكندرية يُناقش "بنات بالتميور" لـ محمد عبدالحافظ

ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية ندوة لمناقشة رواية "بنات بالتيمور"، للكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، وذلك يوم الثلاثاء المقبل 23 يناير في تمام السادسة مساء.

الرواية يناقشها النقاد أميرة عبد الشافي ود.جيهان الدمرداش ود.محروس قللي. ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة مؤسس ومدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.

محمد عبد الحافظ ناصف

محمد عبد الحافظ ناصف

أما عن محمد عبد الحافظ ناصف فهو كاتب مسرحي وروائي وقاص وسيناريست ومترجم وكاتب أطفال. عضو مجلس إدارة اتحاد الكُتّاب المصريين لدورتين ونادى القصة وأتيليه القاهرة ودار الأدباء ونقابة المهن التمثيلية ونقابة المعلمين والمجلس الأعلى للثقافة واللجنة العليا لجائزة الدولة للمبدع الصغير ولجنة ثقافة الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة.

ويشغل حاليا منصب رئيس المركز القومي لثقافة الطفل. صدر له 10 مسرحيات، و15 كتابًا للطفل. وخمس مجموعات قصصية. و6 سيناريوهات مصورة للأطفال. وكتاب نقدي، كما ترجم 13 كتابًا. حصل على 21 جائزة مصرية وعربية في مجالات الإبداع المختلفة. قدمت عن إبداعه رسائل ماجستير ودكتوراه وأبحاث عديدة.

أميرة عبد الشافي

أميرة عبد الشافي

أميرة عبد الشافي: باحثة دكتوراة في الأدب والنقد، بالمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، حاصلة على ماجستير الأدب والنقد من كلية الآداب جامعة الإسكندرية، شاعرة وناقدة، ومدقق لغوي، عضو مؤسس وعامل بنادي أدب التذوق، وعضو لجنة تحكيم لمجموعة من الجوائز وسلاسل النشر الأدبية. صدر لها كتاب (القصة القصيرة جدا في مصر)، دراسة نقدية، عن سلسلة كتابات جديدة، الهيئة العامة للكتاب، 2021، وديوان فصحى (نقوش على جدران الذاكرة) عن دار ليليت 2015، تم ضم اسمها ومجموعة من أشعارها لمعجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين 2014، حاصلة على العديد من المراكز والجوائز في الشعر والنقد والقصة القصيرة جدا، شاركت في العديد من المؤتمرات بأوراق بحثية، ونشرت لها العديد من المقالات والدراسات النقدية في كتب ومجلات ثقافية.

جيهان الدمرداش

جيهان الدمرداش

د.جيهان الدمرداش: باحثة وناقدة مهتمة بالسرديات والدراسات الثقافية والنظرية الأدبية والنقدية والشعر العربي قديمه وحديثه. حاصلة على دكتوراة الأدب والنقد جامعة الإسكندرية. أستاذ مساعد الأدب والنقد بالجامعة الأمريكية المفتوحة. موجه فني لغة عربية وخبير مناهج، وزارة التربية والتعليم العالي، دولة الكويت. مدير نادي "الساردون يغردون" منصة أدبية تهتم بشؤون السرد والنقد. شاركت في العديد من المؤتمرات العلمية الدولية. من إصدارتها: "شعر محمود حسن إسماعيل بين الوجدان الفردي والوجدان الجماعي". " الرواية المصرية في الربع الأول من القرن الحادي والعشرين/ تحولات البنية وتقنيات السرد".

محروس قللي

محروس قللي

د.محروس قللي: أستاذ النقد الأدبي والأدب المقارن قسم اللغة العربية، كلية الآداب، جامعة دمياط ومعار حاليا للعمل في قسم اللغة العربية وآدابها، كلية الآداب، جامعة السلطان قابوس. عضو الجمعية الدولية للأدب المقارن (ICLA).. حاصل على العديد من شهادات التقدير منها: شهادة تقدير من عميد كلية الآداب بجامعة السلطان قابوس؛ تطوير الدراسات العليا، والإنجاز العلمي.. شهادة تقدير للمشاركة في إعداد مؤتمر كلية الآداب بجامعة أسيوط (الإبداع الأدبي في جنوبي مصر بين الواقع والمأمول، في الفترة 10-12 نوفمبر 1998. شهادة تقدير من جامعة (ولاية ريزان الحكومية، Ryazan State University، 2009-2010، نظرا للإسهام في تأسيس قسم اللغة العربية فيـها. شارك في الكثير من المؤتمرات العربية والدولية وأشرف على وناقش عددًا من الرسائل العلمية.