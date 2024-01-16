الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"موت مع إيقاف التنفيذ".. مجموعة قصصية جديدة لـ طارق عز بمعرض الكتاب

موت مع إيقاف التنفيذ
موت مع إيقاف التنفيذ

صدر حديثًا عن الدار المصرية اللبنانية المجموعة القصصية " موت مع إيقاف التنفيذ" لطارق عز، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55، والتي تأتي في الفترة من ٢٤ يناير الجاري وحتى ال 6 من شهر فبراير المقبل.

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وجاء في تصدير المجموعة" في عمله الأدبي الثاني يراوغنا المؤلف بعشر قصص ممتعة، قصص قصيرة ساحرة نعيش بين سطورها حيوات متنوعة مع شخوص متباينة. أجمل ما يميز القصص هو الجمع بين متعة القص وعمق المعنى. مجموعة قصصية تغازل القلب والعقل معًا. ورغم أن الموت هو عنوان المجموعة، ولكن بنظرة متأملة نجد أن الحديث عن الموت هو في جوهره محاولة لفهم الحياة.

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ومن أجواء المجموعة نقرأ" أُدرك في لحظة صِدْق أنها الدنيا، تلك الحسناء اللعوب التي تُغريك بكل مفاتنها حتى آخر قطرة من الكأس، فتتمسّك بتأثير خمرها للنهاية، عندما يطفئ النادل الأنوار ويهزّك بقليل من القسوة لتنصرف. عندها فقط تُدرك أن الميعاد فات، ومرَّ الليلُ بلا فائدة".

غلاف الرواية
صدر حديثا الدار المصرية اللبنانية موت مع إيقاف التنفيذ معرض القاهره الدولي للكتاب قصص قصيرة طارق عز

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