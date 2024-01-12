الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"المسرح في 2023.. ما له وما عليه" في العدد الجديد من "مسرحنا"

غلاف العدد
غلاف العدد

صدر مؤخرا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، العدد الإلكتروني الجديد "854" لجريدة "مسرحنا".

نقرأ في قسم المتابعات والأخبار تقريرا خبريا لرنا رأفت عن حفل فريق خشبة وستارة في رأس السنة بمستشفى علاج سرطان الأطفال"57357"، وتكتب همت مصطفى عن مهرجان قسم المسرح للأقسام والمعاهد المتخصصة والذي مد فترة الاشتراك حتى نهاية يناير الحالي، كما تستعرض أعمال البيت الفني للمسرح بعنوان "عام جديد ومسرح جديد".

وتكتب رانيا زينهم عن إنجازات مسرح نهاد صليحة في العام الماضي، بينما يكتب محمود الحلواني عن رسالة اليوم العربي للمسرح والمقرر أن تلقيها الفنانة القديرة نضال الأشقر في افتتاح الدورة الرابعة عشرة ببغداد.

الإدارة المسرحية وأهميتها في العدد الجديد لمجلة "مسرحنا"

وفي قسم الحوارات والتحقيقات، تُجري سامية سيد حوارا مع الفنان نور محمود عقب مشاركته بعرض "النقطة العميا"، وترصد رنا رأفت آراء المسرحيين في تحقيق حول المسرح بعنوان "عام 2023 ما له وما عليه".

وفي قسم نوافذ يكتب المسرحي اللبناني عبيدو باشا "التجريب.. مصطلح أم مدى؟"، ويكتب إبراهيم عبد العليم "ياكلها والعة.. الحاوي وفن الفُرجة"، ويقدم أحمد محمد الشريف ترجمة للورقة البحثية للكاتب المسرحي هنري أوجميز بعنوان "مشاركة الجمهور في الأداء - في التراث المسرحي الأفريقي".

كما ينشر العدد الجزء الثاني من كتاب "الجسم والجسدية في المسرح – من السيموطيقا إلى علم الأعصاب" لـ ماركو دو مارينيس، ترجمة أحمد عبد الفتاح.

ونقرأ في ختام العدد الجزء السابع والعشرين من مقالات د. سيد علي إسماعيل حول تاريخ مسرح نجيب الريحاني وتفاصيله المجهولة بعنوان "سخرية وتهكم وشماته!".

ويكتب محمد الروبي في "مشهد": في جامعة قناة السويس.. "دون كيشوت" مغامرة الكشف عن الحقيقة.

 

"مسرحنا" جريدة إلكترونية تصدر بشكل أسبوعي، برئاسة تحرير الكاتب والناقد محمد الروبي، والكاتب إبراهيم الحسيني رئيس التحرير التنفيذي، والكاتب أحمد زيدان رئيسا لقسم الأخبار والمتابعات، والمخرج حازم الصواف رئيسا لقسم التحقيقات والحوارات، ويتولى الديسك المركزي الشاعر محمود الحلواني، تصحيح رمضان عبد العظيم، تصوير مدحت صبري، والإخراج الفني لوليد يوسف.

غلاف العدد
الهيئة العامة لقصور الثقافة جريدة مسرحنا مسرحنا محمد الروبي إبراهيم الحسيني

مواد متعلقة

في العدد الجديد لـ"مسرحنا".. أشرف عبد الغفور وداعًا ومراد منير: "المغامرة" أعادتني للمسرح

الأكثر قراءة

شروط "معلول" للتجديد تقرب محمد شكرى من الأهلى (خاص)

الحوثيون: سنحرق المنطقة ولتشتعل الحرب الكبرى

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

جلسة توبيخ لـ"خالد عبدالفتاح" فى الأهلى بسبب الزمالك (خاص)

الحوثيون: المصالح الأمريكية البريطانية أصبحت أهدافًا مشروعة لقواتنا

القاهرة الإخبارية: وقفة تضامنية أمام محكمة العدل تأييدًا لغزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وبدأت معركة اليمن.. قوات أمريكية وبريطانية تشن حربها على الحوثيين

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والسينما الإيرانية

وائل لطفي

التحول الرابع

ماجد حبته

تكامل صناعى صار خماسيًا

سامح الأسوانى

نداء الحدائين.. لا تنويحة ولا صقر

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جدعون ليفى.. المثقف اليهودى الذى يرفض الاحتلال!

ماذا يقرأ الإسرائيليون الآن؟

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا