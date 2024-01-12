"المسرح في 2023.. ما له وما عليه" في العدد الجديد من "مسرحنا"

صدر مؤخرا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، العدد الإلكتروني الجديد "854" لجريدة "مسرحنا".

نقرأ في قسم المتابعات والأخبار تقريرا خبريا لرنا رأفت عن حفل فريق خشبة وستارة في رأس السنة بمستشفى علاج سرطان الأطفال"57357"، وتكتب همت مصطفى عن مهرجان قسم المسرح للأقسام والمعاهد المتخصصة والذي مد فترة الاشتراك حتى نهاية يناير الحالي، كما تستعرض أعمال البيت الفني للمسرح بعنوان "عام جديد ومسرح جديد".

وتكتب رانيا زينهم عن إنجازات مسرح نهاد صليحة في العام الماضي، بينما يكتب محمود الحلواني عن رسالة اليوم العربي للمسرح والمقرر أن تلقيها الفنانة القديرة نضال الأشقر في افتتاح الدورة الرابعة عشرة ببغداد.

وفي قسم الحوارات والتحقيقات، تُجري سامية سيد حوارا مع الفنان نور محمود عقب مشاركته بعرض "النقطة العميا"، وترصد رنا رأفت آراء المسرحيين في تحقيق حول المسرح بعنوان "عام 2023 ما له وما عليه".

وفي قسم نوافذ يكتب المسرحي اللبناني عبيدو باشا "التجريب.. مصطلح أم مدى؟"، ويكتب إبراهيم عبد العليم "ياكلها والعة.. الحاوي وفن الفُرجة"، ويقدم أحمد محمد الشريف ترجمة للورقة البحثية للكاتب المسرحي هنري أوجميز بعنوان "مشاركة الجمهور في الأداء - في التراث المسرحي الأفريقي".

كما ينشر العدد الجزء الثاني من كتاب "الجسم والجسدية في المسرح – من السيموطيقا إلى علم الأعصاب" لـ ماركو دو مارينيس، ترجمة أحمد عبد الفتاح.

ونقرأ في ختام العدد الجزء السابع والعشرين من مقالات د. سيد علي إسماعيل حول تاريخ مسرح نجيب الريحاني وتفاصيله المجهولة بعنوان "سخرية وتهكم وشماته!".

ويكتب محمد الروبي في "مشهد": في جامعة قناة السويس.. "دون كيشوت" مغامرة الكشف عن الحقيقة.

"مسرحنا" جريدة إلكترونية تصدر بشكل أسبوعي، برئاسة تحرير الكاتب والناقد محمد الروبي، والكاتب إبراهيم الحسيني رئيس التحرير التنفيذي، والكاتب أحمد زيدان رئيسا لقسم الأخبار والمتابعات، والمخرج حازم الصواف رئيسا لقسم التحقيقات والحوارات، ويتولى الديسك المركزي الشاعر محمود الحلواني، تصحيح رمضان عبد العظيم، تصوير مدحت صبري، والإخراج الفني لوليد يوسف.