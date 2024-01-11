الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"متع مسروقة".. ديوان جديد لـ ماجدة حسنين بمعرض القاهرة للكتاب

غلاف الديوان
غلاف الديوان

صدر حديثا عن دار متون المثقف للنشر والتوزيع المجموعة الشعرية "متع مسروقة" للشاعرة "ماجدة حسانين"، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 والتي تأتي في الفترة من ٢٤ يناير الجاري وحتى السادس من شهر فبراير المقبل.

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وجاء في تصدير المجموعة"الانتظار والغضب".. هذان المعنيان الكبيران يسيطران على نصوص مجموعة ماجدة حسانين، انتظار الغائب الذي يكمل نقص الروح وانهزامها، والغضب من هذا الغياب، ومن اعوجاج كل مظاهر ومفردات وتفاصيل الحياة من حولها: غياب الأمان المادي والروحي، انهزام الطفولة وقهرها، سيطرة الذكورة دون معنى ودون سبب، وحتى غياب اليقين بوجود قوة ما يمكن أن تعيد هذه الأمور إلى نقائها الأصلي. تصل حدة الغضب إلى مراحل عالية بحيث يكون على المرء أن يصرخ في وجه الجميع، وفي وجه الكون، كي يشفى من آلامه.

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هذه النصوص لا تُكتب وفق تصنيف مرجعي ثابت ومعروف، هي نصوص عابرة للنوع، أحيانًا تأتي على شكل القصة، بحيث يعلو السرد بمنطلقاته الجمالية وبحكيه وبسطوره المتصلة، وأحيانًا تكون (مثل) قصيدة النثر: قصيرة ومقطعة إلى سطور لاهثة ومشهدية، أو تتلبسها حالة هائمة أرادت أن تخرج (هنا والآن) على الشكل الذي خرجت به، ولهذا تستعصي نصوص ماجدة حسانين على التصنيف، سوى أنها انعكاسات جمالية لحالتها وقت الكتابة، ووقت الاحتشاد بها.
#معرض_القاهرة_الدولي_للكتاب_2024.

أما عن ماجدة حسانين فهي شاعرة مصرية صدر لها اول دواينها العام الماضي تحت عنوان" صلوات عباد الشمس" عن دار دريم بن، ويعتبر متع مسروقة هو ديوانها الثاني.

الديوان
صدر حديثا متع مسروقة معرض القاهره الدولي للكتاب دار متون المثقف شاعرة

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