"سنبلة لا نملكها".. ديوان جديد لـ محمد الشحات بمعرض الكتاب

صدر حديثا عن دار الأدهم للنشر والتوزيع ديوان "سنبلة لا نملكها" للشاعر محمد الشحات، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 55 والتي تأتي في الفترة من 24 يناير الجاري وحتى الـ 6 من شهر فبراير المقبل.

الديوان هو رقم 25 لمحمد الشحات في مسيرته الشعرية والتي بدأها عام 1974 بديوانه الدوران حول الرأس الفارغ

يضم الديوان 51 قصيدة وهى استكمال لمشروع الشحات الشعرى، الذى قال فيه الناقد التونسي د. اصيل الشابي:" يجعلنا محمّد الشحّات ونحن نقرأ شعره نواجه ذواتنا ونرهف السمع لتجربة الذات المتكلّمة أوّلا من خلال تأمّل تفاصيل الحياة، هاته التفاصيل التي تهرب سريعا بلا رجعة أو تتخفّى وراء المألوف والهامشي، وثانيا من خلال الإنصات للتجربة الإنسانيّة والتقاط الألم الذي تزخر به، هذا الألم الذي يدفع الإنسان إلى تجاوزه في هاته الانعطافة وفي هاته الانعطافة الأخرى وفي غيرها بلا توقّف.

ويكمل:"الذات تحاول أن تزحزح عنها الغربة الموجعة وتحاول أن تواجه هشاشة وجودها في عالم متحوّل يستحيل فيه المعلوم مجهولا والقريب بعيدا والحميمي غريبا، في عالم يخاصم فيه الحاضر الماضي، وتهرب فيه الوجوه من أجسادها، ويتمرّد فيه على صاحبه الصوتُ والخوفُ والصمتُ، فليست الحياة عالما مثاليّا هنا تتجانس فيه الأشياء والذوات وتتحقّق فيه الأحلام والرغبات ليطلّ الشاعر بعدئذ يمجّد خصالها وينسج أسطورته. إنّ مفهوم الغربة مشهور في الأدب قديما وحديثا، وقد صاغه محمّد الشحّات صياغة شعريّة طريفة لا تغلّب المجرّدات على المحسوسات ولا المحسوسات على المجرّدات ملاعب الحياة المتقلّبة والمخادعة بكلمات تجري معها لتسرد فيما هي ترسم صورة كبيرة للوحشة التي يتوق الشاعر إلى ترويضها بالقصائد، نعم بالقصائد في صيغة الجمع وبنبرة حانية..

وكان الشاعر قد أصدر من قبل الدوران حول الرأس الفارغ “دار الحرية” 1974،آخر ما تحويه الذاكرة “العربي للنشر والتوزيع “1979،عندما تدخلين دمي سلسلة الإبداع العربي “الهيئة المصرية العامة للكتاب “1982،تنويعات على جدار الزمن “الهيئة المصرية العامة للكتاب” 1984،مكاشفة “الهيئة المصرية العامة للكتاب” 1986،كثيرة هزائمي “الهيئة العامة لقصور الثقافة” 1990،المترو لا يقف في ميدان التحرير “الهيئة المصرية العامة للكتاب” 2012،أدخلوني على مهل “دار وعد للنشر والتوزيع “2013.

وله ايضًا" يوميات ثورة 30 يونيو “دار وعد للنشر والتوزيع “2013، عندما هزني وجعي “دار وعد للنشر والتوزيع “2014، البكاء بين يدي الحفيدة “دار وعد للنشر والتوزيع” 2014، الحياة بلا أي وجه “دار وعد للنشر والتوزيع” 2016، حروف الوطن “دار وعد للنشر والتوزيع” 2017، محاولات لا أعرف نهايتها “الهيئة المصرية العامة للكتاب” 2018، يكتب في دفتره “دار الأدهم “2018، ترنيمات شاعر قبل الرحيل “دار الأديب “2019،سيعود من بلد بعيد “دار الأدهم 2019”، رجفة المقامات “ دار الأدهم 2020 “،متى ينتهى “دار الأدهم 2020”، رجل مسكون بالزرقة “ دار الأدهم 2021”،ملامح ظلي “الهيئة العامة للكتاب 2021 “، مختارات شعرية دار وعد “2022”،لم يقدر أن يتخير “المجلس الأعلى للثقافة 2023”،تمنى لو يصحبه “هيئة قصور الثقافة 2023”، سنبلةٌ لا نملكها “ دار الادهم للنشر والتوزيع “ وله تحت الطبع ديوان خلوتي “الهيئة المصرية العامة للكتاب “.