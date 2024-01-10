بدء فعاليات مناقشة "دمعة على الموت الأول" بمكتبة ديوان (صور)

بدأت، منذ قليل، فعاليات مناقشة "دمعة على الموت الأول" الصادرة عن دار نهضة مصر للكاتبة الروائية د.عفاف طبالة، وذلك بمكتبة ديوان بالزمالك، بحضور عدد من الكتاب والصحفيين.

تأتي الندوة بالتعاون مع Golden Years Community، وهى مؤسسة تهدف إلى نشر الوعي المجتمعي حول قضايا التقدم في السن.

تدور الرواية حول حياة سيدة تدعى "جميلة رمزي يعقوب" والتي ترقد أخيرًا لتسلم روحها في أحد مستشفيات القاهرة، بينما تستدعي- قبل سقوطها في غيبوبتها الأخيرة- ابنتها "هند" التي حُرمت منها قسرًا، لتراها قبل موتها.

وبأسلوب يمزج ما بين السرد الروائي وكتابة المذكرات تروي "طبالة" حكاية بطلتها جميلة، حيث تترك الابنة "هند عبدالكريم ياقوت"- التي تشغل منصب معيدة بكلية الآداب بالجامعة- بيت أبيها، وتعيش في بيت أمها، لتتعرف على حكاية الست جميلة كما نسجتها من تتبعها لمذكرات ووثائق وشهادات متناثرة بكل شخوصها وتجاربها ومشاعرها، لتفهم في النهاية حقيقة أمها وسبب حرمانها منها.