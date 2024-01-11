الخميس 11 يناير 2024
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الثقافة

وزيرة الثقافة تشهد ختام احتفالات المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة باليوم العالمى (صور)

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الاحتفالية التي نظمها المجلس القومي لذوي الإعاقة، برئاسة الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، والتي تأتي ختامًا لاحتفالات المجلس باليوم العالمي لذوي الإعاقة.

بدأت الفعاليات بتفقد وزيرة الثقافة، معرِضًا لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، تضمن مجموعة من المجسمات واللوحات الإبداعية، والأعمال والمشغولات اليدوية والتراثية، وأشادت وزيرة الثقافة، بالمستوى المتميز لأعمال المعرض.

كما شاركت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، في "نموذج المحاكاة"، الذي عُقد ضمن برنامج الاحتفالية، والذي تضمن مجموعة من النقاشات والتساؤلات المرتبطة بدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم بالمجالات المتعددة، وذلك بمشاركة الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار أحمد بنداري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، الدكتور عمرو الحداد، مساعد وزير الشباب والرياضة.

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وثمنت الدكتورة نيفين الكيلاني، جهود الدولة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتنفيذ البرامج والسياسات المرتبطة بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة مجتمعيًا، مؤكدة أن حرص الوزارة على تمكين ودمج ذوي الهمم ثقافيًا وفنيًا، يُمثل واجبًا وطنيًا نسعى لتحقيقه على الوجه الأمثل.

صورة من الفعالية

واستعرضت وزيرة الثقافة، عددًا من الجهود التي تقدمها الوزارة، من خلال قطاعاتها المتعددة، للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي يتمثل أهمها في مراعاة تطبيق شروط إتاحة الخدمة الثقافية لذوي الهمم، بكافة مشروعات الإنشاء والتطوير ورفع الكفاءة بالمنشآت وقصور الثقافة التي يجري العمل بها بالوزارة.

إضافة إلى فتح الباب للمشاركة في عدد من الفرق والمبادرات والمسابقات ومنها جائزة الدولة للمبدع الصغير- والتي تُقام تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس، ومبادرة "أنت مش لوحدك"، وانطلاق فرقة "بنكمل بعض" لذوي الهمم للفنون الاستعراضية، وفرقة عرائس الماريونت من ذوي الهمم، وعمل برنامج متخصص لتقديم أنشطة تعديل السلوك، والأنشطة الفنية لتنمية المهارات، وإقامة ورش تدريبية للحرف التقليدية والتراثية.

وأكملت: إلى جانب تخريج دفعات متعددة من فصول ذوي الهمم بأكاديمية الفنون، ومركز تنمية المواهب بدار الأوبرا ومسابقة "الصوت الذهبي"، ومسابقة "الإبداع والابتكار للأطفال ذوي الإعاقة"، ومسابقة "مصر في عيون أطفال العالم"، كما تم تخصيص 20 % من منح التفرغ  لذوي الهمم، بالإضافة إلى مشروع "الكتاب المسموع" بالتعاون بين هيئة الكتاب والمركز القومي للترجمة.

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وحرصت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، على تكريم عدد من المواهب الفنية في المجالات الثقافية والإبداعية المتنوعة من الأشخاص ذوي الإعاقة.

من جانبها، أشادت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بجهود وزارة الثقافة وحرصها على تفعيل بروتوكول التعاون المبرم مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومدى تأثيرها الإيجابي في تحقيق مستهدفات الدولة بإدماج هؤلاء الأشخاص مجتمعيًا من خلال الفنون والآداب، واكتشاف الموهوبين والنابغين منهم، وصقل قدراتهم المتعددة.

صورة من الفعالية

كما حرصت الدكتورة إيمان كريم، على تكريم وزيرة الثقافة، والمشاركين في نموذج المحاكاةّ، بإهدائهم الدرع التذكاري للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، تقديرًا لجهودهم في تقديم الدعم اللازم لذوي الهمم بالمجالات المتعددة.

وتضمنت الاحتفالية، تكريم عدد من المتميزين من الأشخاص ذوى الإعاقة رياضيًا، وعدد من المتفوقين علميًا، وعدد من القضاة الذين قاموا بتسهيل العملية الانتخابية على الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدد من المؤثرين في حياة عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة.

صورة من الفعالية
وزيرة الثقافة المجلس القومي لذوى الإعاقة إيمان كريم ذوي الإعاقة الدكتورة نيفين الكيلاني

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