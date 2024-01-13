السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"سحر الأماكن" لهبة المنسى يشارك فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

سحر الأماكن
سحر الأماكن

صدر حديثًا عن دار ليان للنشر والتوزيع كتاب "سحر الأماكن" للكاتبة هبة المنسي، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 55 والتي تأتي في الفترة من 24 يناير الجاري وحتى الـ 6 من شهر فبراير المقبل.

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وفي كتابها الجديد تحاول هبة المنسي التوثيق للذكريات التي كان لها تأثير كبير على الجميع، والأماكن التي لها مكان في قلوبنا برغم مرور الزمن، ولا يخلو الكتاب من الخواطر القلبية التي تمس كل واحد فينا وتكون له كطبطبة في زخم الأحداث المتلاحقة في الحياة.

ومن عناوين الكتاب، ميدان الجامع والأمومة، البلكونة، شارع بيتنا، راديو المطبخ.

تقول هبة المنسي في كتابها:" تأثير الأماكن علينا يزيد كلما مر بينا العمر وتكاثرت خبراتنا وتنقلاتنا، فسحر المكان له القدرة أن ينقلك إلى حقبه من عمرك قد رحلت وولت وانتهى أوانها.. بمجرد رجوعك  للمكان صحصح جواك الشعور القديم وربما رجع لك شيابك أو طفولتك في ألة زمنية ليس لها مثيل وهي ألة (سحر الأماكن). 

هو حقًا سحر.. فأنت الآن مسحور، لست أنت اليوم ولكن ربما تكون أنت الطفل.. أنت الشاب.. أنت الجميلة التي ما أن مرت تبسمت لها الأماكن قبل الأشخاص، انتقلت بشكل عجيب وسريع وخفيف من مرحلة ثقيلة تعيشها اليوم إلى مرحلة خفيفة عاشت بك الأمس، فقط بسحر الأماكن.

ذلك السحر الذي لا يستطيع عليه أحد ولا يقدر علي انكاره أحد فكلنا هذا الرجل، الذي ذهب فسحر فبقي وازدهر وأثمرت ذكرياته التي أتى بها ذلك السحر أجمل الزهور والورود والفل والياسمين، أزهرت حياته وفتحت الجمال في عينيه، فلا يدري حينها.

أكان الجمال دومًا بداخله وفقط شعر بانعكاسه بسبب هذا السحر، أم سحره المكان الذي كان يحمله بداخله طوال هذا العمر ولا يعلم.

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أما عن هبة المنسي، فهي كاتبة مصرية صدر لها كتاب "سبرتاية قهوة"، ويعد سحر الأماكن الإصدار الثاني لها.

دار ليان للنشر والتوزيع سحر الأماكن هبة المنسي

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