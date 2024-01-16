الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"أحلام شارع الخرنفش".. أحدث روايات "نهضة مصر" بمعرض الكتاب

غلاف الرواية
غلاف الرواية

صدر حديثًا عن دار نهضة مصر للنشر رواية جديدة بعنوان "أحلام شارع الخرنفش" للكاتب أحمد يوسف شاهين. 


تتميز الرواية بتنوع ملامحها الاجتماعية والصوفية والبوليسية والعاطفية والفلسفية.

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وتدور أحداثها حول شاب يُدعى خالد، وهو ابن عائلة ثرية يرسله والده، رجل الأعمال الكبير، من القاهرة إلى باريس ليعمل كـ "بارمان"، وليتعلم عن الحياة بعيدًا عن أسرته. ومع ذلك، يقع حادث يؤدي إلى وفاة والديه، فيعود خالد إلى القاهرة ليواجه حياة صعبة، ويسعى لاكتشاف ذاته والتخلص من تردده وخوفه وحيرته أمام أسئلة القدر والحياة، يجد نفسه يواجه الصعاب والتحديات التي تركها له والده، ويحاول التغلب على حالة المنتصف أو البين التي لا يستطيع تجاوزها.

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يذكر أن أحمد يوسف شاهين هو طبيب وأديب مصري موهوب، عمل مستشارًا ثقافيًّا للسفارة المصرية في ألمانيا والنمسا، وقد صدرت له عدة روايات ناجحة، من بينها: "خلع ضرس" عام 2011، و"ثورة تقفيل مصري" عام 2012، و"ديجافو نمرة تسعة" عام 2014، و"أسيل" عام 2018، و"الخروج من الأرض السودا" عام 2019، و"8 دقائق بعد الغروب" عام 2021.

غلاف الرواية
دار نهضة مصر أحلام شارع الخرنفش أحمد يوسف شاهين

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