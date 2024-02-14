الأربعاء 14 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

رواية "الغرفة" و"كفر ورد" فى مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية

رواية الغرفة والكفر
رواية "الغرفة" و"الكفر" فى مختبر السرديات

ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية فى يوم الثلاثاء 20 من فبراير 2024م الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر ندوة  بالحضور الفعلي وأيضًا أون لاين عبر تطبيق ويبكس؛ بقاعة (الأوديتريوم) لمناقشة رواية (كفر ورد) للأديب المصري خالد عبده،  ورواية (الغرفة المظلمة) للأديبة السودانية ريم عثمان، وهي الرواية الأولى لكل منهما، يناقش كل من المبدعين رواية الآخر، ويناقش العملين معًا الناقد مصطفى حسين الجعفري، ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة مؤسس ومدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية. 

يذكر أن خالد عبده: روائي وقاص مصري. من مواليد الاسكندرية 1982. خريج معهد الخدمة الاجتماعية عام 2001. أول عمل كتابي  للجمهور مسرحية 1+1=3 كمشروع تخرج  لطلاب معهد الاسكندرية للإعلام دفعة عام 2016، وصل للقائمة القصيرة لأحسن خمسين قصة عربية في مسابقة (متحف الكلمة) بإسبانيا عام 2022 كتب  بعض قصص الأطفال واسكتشات للمسرح المدرسي، له مجموعة قصصية بعنوان نوفمبر الحزين تحت الطبع.

ريم عثمان: روائية وقاصة سودانية. مدونة وصحفية وكاتبة بصحيفة "الجزيرة اليوم" ود مدني السودان.عضو في عدد من الروابط والاتحادات الأدبية والصحفية والمنظمات الطوعية.حاصلة على دبلوم عالي في الإعلام  جامعة الجزيرة وبكالوريوس علوم رياضية (رياضيات، كمبيوتر، إحصاء) جامعة الخرطوم، شاركت في العديد من الورش والندوات في مجالات تنمية المجتمع والمرأة والطفل والحاسوب والإعلام داخل وخارج السودان، من الجوائز التي حصلت علها: الجائزة الأولي في مسابقة يوسف إدريس للقصة القصيرة المقامة من مركز ذرا للدراسات والأبحاث بباريس Centre Zourah d'études et de recherches.،2020م وبرعاية اتحاد الصحفيين والكتاب العرب بأوروبا ومجلة كل العرب. الجائزة الأولى في الرواية  في المنافسات الثقافية الأولى بولاية الجزيرة السودان 2018م، الجائزة الثالثة في مسابقة الراحل عيسي الحلو للقصة القصيرة السودان 2022م.

مصطفى حسين الجعفري: كاتب وناقد وصانع محتوي ثقافي تخرج في قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية عام 2019م، ثم حصل علي الدبلوم التربوي من كلية التربية جامعة الأزهر عام 2020 م وحصل على الماجستير في الأدب من قسم اللغة العربية من كلية الآداب جامعة الإسكندرية عام 2023 م كما حصل علي العديد من الدورات في مجال اللغة العربية منها دورة الإجادة والمركز الأول في مسابقة الحديث الشريف بجامعة الإسكندرية عام 2018 م وله اهتمامات مسرحية حيث شارك في مشروع القراءة الكبرى بمكتبة الإسكندرية من خلال التمثيل الصوتي في مسرحية امرأة مسكينة عام 2017م وحصل علي جائزة تشجيعية في مجال استند أب كوميدي بجامعة الإسكندرية عام 2018 م وشارك في التمثيل في ختام مهرجان المسرح بمركز الحرية للابداع بالإسكندرية عام 2022م

مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية رواية كفر ورد خالد عبده رواية الغرفة المظلمة لأديبة السودانية ريم عثمان

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