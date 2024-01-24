الثلاثاء.. مناقشة رواية "ماتريوشكا من أسوان" بمكتبة الإسكندرية

ينظم مختبر السرديات التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، ندوة بالحضور الفعلي وأيضًا أون لاين عبر تطبيق ويبكس؛ بقاعة (C) لمناقشة رواية "ماتريوشكا من أسوان" للأديب فتحي سليمان؛ والتي يناقشها النقاد د. أسعد الصالح، ود. سعد عبد الغفار، ود. عبير يحيى، ود. مها الغنام.

ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة مؤسس ومدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، وذلك يوم الثلاثاء 30 من يناير 2024، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

جدير بالذكر أن فتحي سليمان أديب مصري تخرج من كلية السياحة والفنادق وهو عضو اللجنة الثقافية بنقابة اتحاد كتاب مصر، وعضو اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وعضو إداري لمهرجان شرم الشيخ السينمائي، كما يشغل وظيفة معد برامج بالتلفزيون المصري، وكاتب برامج بمحطة نجوم أف ام الإذاعة، وحاصل على تفرغ من وزارة الثقافة لمشروع ثمانية القاهرة الأدبي. صدر له: كتاب ساخر بعنوان: كلام مالهوش لازقة صدر، وروايات: على محطة فاتن حمامة، بولاق أبو العلا، شاي باللبن في الزمالك، ماتريوشكا من أسوان.