"تحولات الخطاب الصهيوني".. كتاب جديد لـ سارة فوزي في معرض الكتاب

تشارك الدكتورة سارة فوزي أحمد المدرس بقسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، بكتابها الجديد «تحولات الخطاب الصهيوني وتحليل بنية السرد في السينما الإسرائيلية» في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 عن دار العربي للنشر والتوزيع.

وأوضحت «فوزي» في بيان لها، أن فصول الكتاب تستعرض الأبعاد الثقافية والأيديولوجية والمجتمعية للصراع العربي الإسرائيلي في ظل كثرة المؤلفات العلمية الأخرى التي تتناول الأطر السياسية والتاريخية والعسكرية للصراع، في محاولة لتسليط الضوء على مقومات السينما الإسرائيلية في ظل الارتفاع المتنامي في مشاهدتها من قبل الجمهور العربي، مشيرة إلى أن الكتاب يستكشف مقومات وسمات المجتمع الإسرائيلي المعاصر من الداخل ويحلل الشخصية الإسرائيلية كما تعكسها وسائل الإعلام والسينما الإسرائيلية بكل تناقضاتها.

وأشارت المدرس بإعلام القاهرة، إلى أن كتابها «تحولات الخطاب الصهيوني وتحليل بنية السرد في السينما الإسرائيلية» مقدم لكل الباحثين والدارسين للشؤون الإسرائيلية والمختصين بتحليل السرد السينمائي في التاريخ الإسرائيلي، مؤكدة أن فكرته اكتملت مع تطورات الأوضاع في الصراع العربي الإسرائيلي، وقررت نشره في إطار دور أساتذة الجامعات في دعم القضية الفلسطينية على مختلف المستويات وخاصة المستوى العلمي والتاريخي.

جدير بالذكر أن الدكتورة سارة فوزي سبق لها وأن قدمت كتابين اجتماعيين ساخرين وهما (إسكريبتورا) عام 2013 و(محاضرتين وكوباية شاي) عام 2014 مع إحدى دور النشر المصرية، بالإضافة إلى عدة مقالات منشورة بمختلف المواقع والصحف والمجلات المصرية، كما شاركت في العديد من المؤتمرات واللقاءات والندوات وورش العمل وتم تكريمها من جهات عدة لتأثيرها في مجال الإعلام ونشر ثقافة التطوع، منها (وزارة الشباب والرياضة، الكشافة الجوية المصرية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وكلية دار العلوم بجامعة القاهرة، المؤسسة العربية لإعداد القادة وتنمية المهارات، المجلس الأعلى للثقافة، الجامعة الأمريكية بالقاهرة).