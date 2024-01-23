الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

وزيرة الثقافة تتفقد التجهيزات النهائية لمعرض القاهرة الدولى للكتاب

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، اللمسات النهائية لتجهيزات الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، قُبيل افتتاحه، غدًا الأربعاء 24 يناير، الذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويفتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمركز مصر للمعارض، ويستمر في الفترة من 25 يناير الجاري حتى 6 فبراير المُقبل.

وزيرة الثقافة تتفقد جناح مملكة النرويج "ضيف شرف"

وخلال الجولة، تفقدت وزيرة الثقافة، جناح مملكة النرويج "ضيف شرف" الدورة 55 من المعرض برفقة سفيرة النرويج هيلدا كليميتسدال، كما تفقدت تجهيزات الأجنحة الرسمية المشاركة بالمعرض، وعدد من دور النشر.

كما تفقدت جناح صغار الناشرين، وهو الجناح الذي يشارك به دور النشر الناشئة ويمثل إحدى صور دعم الدولة لصناعة النشر، وتشجيع صغار الناشرين على استمرارية الاستثمار في هذه الصناعة الثقافية المهمة.

كما تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني، جناح دولة فلسطين الذي يحوي ملامح من التراث الفلسطيني وعددا من الإصدارات الفلسطينية الهامة. 

وأشارت إلى أن الثقافة الفلسطينية حاضرة بقوة بالدورة الحالية من المعرض من خلال جناح رسمي لدولة فلسطين، إضافة إلى العديد من الفعاليات التي تُناقش أدب المقاومة، بمشاركة أدباء من مصر وفلسطين.

تأتي هذه الدورة تحت شعار: «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة»، وتُقام فعالياتها الثقافية في الفترة من  25 يناير الجاري حتى 6 فبراير المُقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، وتحل عليها مملكة النرويج ضيف شرف، وتم اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن "شخصية المعرض"، واسم الكاتب يعقوب الشاروني "شخصية معرض كتاب الطفل".

نيفين الكيلاني معرض القاهره الدولي للكتاب عبد الفتاح السيسي مصطفى مدبولى مركز مصر للمعارض وزيرة الثقافة

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