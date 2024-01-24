"اعترافات جميلة".. كتاب جديد لصبري عبد الحفيظ بمعرض الكتاب

صدر حديثا عن دار أم الدنيا للنشر والتوزيع كتاب بعنوان "اعترافات جميلة.. 19 حكاية حب حقيقية" تأليف الكاتب الصحفي صبري عبد الحفيظ، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 55 والتي تنطلق فعالياتها اليوم وتستمر حتى الـ 6 من شهر فبراير المقبل.

يتضمن الكتاب 19 قصة حقيقية جمعها صبري عبد الحفيظ من واقع الحياة جمعها الروائي صبري عبد الحفيظ من بين آلاف القصص التي وصلت إليه عن طريق باب "مشاكل القراء" وذلك بهدف إفادة القراء من تجارب الآخرين، وأبرز القصص التي تناولها الكاتب.

ومن ضمن القصص قصة "ميرفت" التي تحكي عن فتاة تعرضت لصدمات عاطفية على يد كثير من شباب وثقت فيهم، ومنحتهم مشاعرها دون تفكير أو تريث حتى تتأكد من حقيقة مشاعرهم، حتى وصل بها الحال إلى انتهاك جسدها باسم الحب وخسرت نفسها دون مقابل.

تعد هذه القصة السبب الرئيسي في كتابة هذا العمل وظهوره للنور حينما اتصلت المذكورة بالكاتب، وطلبت منه نشر قصتها لكي يستفيد القراء من تجربتها، بعد أن منّ الله عليها برضاه وكرمه وفضله، وحتى يتذكر الناس قول الله سبحانه وتعالي في سورة يوسف: «إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِين».

تناول الكتاب قصة نشرت بعنوان "نورهان.. نار الأنوثة ومشاعر الأمومة"، وهي تحكي عن أرملة تبلغ من العمر 28 عاما لديها 4 أبناء تزوجت في سن صغير من رجل يكبرها بـ 14 عاما ولكن يشاء القدر أن يتوفى زوجها، ليتركها تعيش حياة قاسية مليئة بالمشكلات والعقبات.

وهذا مسعود حكاية بعنوان "مسعود.. زوج امرأة مهمة"، وهو رجل تزوج من فتاة وأنجب منها 3 بنات ولكن سرعان ما تبدلت الأحوال وتغيرت زوجته كثيرا وأصبح لها متطلبات أخرى مما دفعها إلى رفع قضية خلع على زوجها.

شيماء قصة بعنوان "شيماء.. الأب سر التعاسة"، فتاة جميلة ولكن تكره جمالها والشارع وكل الناس، ولا تثق في أحد بسبب والدها وما فعله بها.

وقصة فادي بعنوان "فادي.. عروسة مسجلة آداب"، تحكي عن شاب كان يحلم بزوجة وأسرة مستقرة، تعب كثيرا في حياته لجمع المال حتى حقق تحقيق حلمه، واستطاع الزواج من فتاة بها كل مواصفات الزوجة الصالحة، ولكن يوم زفافه تحول حلمه إلى كابوس.

اما عن صبري عبد الحفيظ فهو نائب رئيس مجلة الإذاعة والتلفزيون، ويعد هذا الكتاب، ثاني أعماله، حيث سبق أن أصدر كتاب بعنوان "موكب الجنون"، وهي مجموعة قصصية، وله رواية تحت الطبع بعنوان "غرفة في منزل مسجل خطر"، ولديه دراسات في الفلكولور نشرت في مجلتي الفنون الشعبية المصرية، والمأثورات الشعبية القطرية.