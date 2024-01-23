وزيرة التضامن تكرم جمعية النهضة «جزويت القاهرة» لدورها السينمائي في تنمية الوعي الوطني

كرمت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، جمعية النهضة العلمية والثقافية "جيزويت القاهرة" عن جهود مدرسة "سينما الجزويت بالقاهرة" ومدرسة "الرسوم المتحركة"، التابعتين للجمعية في إنتاج أفلام توعوية وطنية قصيرة ساهمت في تنمية الوعي المجتمعي الوطني.

جاء ذلك ضمن حفل توزيع جوائز مسابقة "بطل من بلدنا" للأفلام القصيرة الروائية والتسجيلات، أمس، احتفالا بالذكرى الخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.

تسلم درع التكريم الأب جوزيف إسكندر اليسوعي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، والكاتب سامح سامي، المدير التنفيذي.

وأعلنت الناقدة السينمائية، ماجدة موريس، عضو لجنة تحكيم المسابقة تكريم الجمعيات والمؤسسات الأهلية عن جهودها في إنتاج أفلام تنمية الوعي المجتمعي، وهي: جمعية النهضة العلمية والثقافية "جيزويت القاهرة"، مهرجان سينما المرأة، جمعية صناع الحياة، الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، جمعية الخبر السار للخدمات العلمية والبحثية، ومهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.