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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

الأحد.. "حرائر السيرة الهلالية" في مركز الإبداع الفني

صورة العرض
صورة العرض

يقيم صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الفنان الدكتور وليد قانوش، في السابعة من مساء غدٍ الأحد، أمسية جديدة من أمسيات (منتدى القاهرة الثقافي)، والذي يقدم عرضًا فنيًا لفرقة رحيل للفنون الأدائية بعنوان "حرائر السير الهلالية" وذلك بمركز الابداع الفني بساحة الأوبرا.

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العرض رؤية واخراج الفنان حسام عزام، ويؤديه الفنانات: أمينة طارق وإسراء حمودة ومروة تليمة وفاطمة سعد وسوسن رضوان ومريم أحمد  والفنان محمود أحمد، على أنغام شاعر الربابة ناجح عمارة وناي هاشم مصطفى.
يعتمد العرض على تقديم أشعار السيرة الهلالية التي جمعها الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي، بالإضافة إلى مداخلات شعرية للأغاني من الشاعر أشرف الخطيب، والإشراف الموسيقي للفنان سامح هريدي.

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دور المرأة في الثقافة العربية

من جانبه صرّح الشاعر سامح محجوب المشرف على النشاط الثقافي بالصندوق: أن العرض يسلط الضوء للمرة الأولى على الدور الرئيس والجوهري الذي لعبته المرأة  فى أهم وأشهر السير الشعبية في التاريخ والثقافة العربية وكيف كانت المرأة -على عكس ما يشاع - مشاركة بل وصانعة للأحداث الكبيرة والمؤثرة فى الحياة اجتماعيا وسياسيا مثلما هو بارز فى السيرة الهلالية التي حفلت بشخصيات نسائية كثيرة من مثل خضرة الشريفة والجازية وشيحة والأميرة عالية وغيرهن من النساء المؤثرات صناعة السيرة الأكثر شعبية وتداولًا بين السير الشعبية.
كان (منتدى القاهرة الثقافي) قد أطلق أولى فاعلياته في فبراير الماضي حول الترجمة والشعر وقدم فيها قراءات شعرية بعدة لغات، مترجمة إلى العربية.

صورة العرض
الثقافية صندوق التنمية منتدى القاهرة الثقافي الأوبرا السير الهلالية

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