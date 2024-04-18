بينها إحياء ذكرى الفنان أحمد ذكى.. فعاليات صندوق التنمية الثقافية اليوم

إحياء الذكري الـ19 لرحيل الفنان أحمد ذكي، بمركز الحرية للإبداع الفني بالإسكندرية، إحدي فعاليات وأنشطة قطاع صندوق التنمية الثقافية ، والتي ينظمها اليوم عبر مراكزه الإبداعية في القاهرة والإسكندرية ونرصدها لكم في هذا التقرير.

إحياء الذكري 19 لرحيل الفنان أحمد ذكي

ففي السابعة مساء اليوم الخميس، يحتضن مركز الحرية للإبداع الفني، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، أمسية جديدة من أمسيات صالون كلام ف السينما، مع المخرج أشرف فايق، وتتناول أمسية اليوم، إحياء الذكري الـ 19 لرحيل النجم الأسمر أحمد ذكي، واستعراض مسيرته الفنية وأبرز الأدوار في مشواره السينمائي وغير ذلك.

"أنغامنا الحلوة" في بيت الغناء العربي

وضمن أنشطة قطاع صندوق التنمية الثقافية ، لهذا اليوم، يحتضن مركز إبداع بيت الغناء العربي في قصر الأمير بشتاك، في السابعة مساء، حفل غنائي فني، والذي يحييه فريق "أنغامنا الحلوة"، بقيادة المايسترو دكتور عادل مصطفى، وباقة من أجمل ما قدمه الفريق من أغنيات الزمن الجميل، فضلًا عن أغنياته الخاصة.

ليلة ذكر لفرقة "أبو الغيط" بالسحيمى

كما يقيم مركز إبداع بيت السحيمى بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة مساء، ليلة جديدة من ليالي الذكر والمدائح النبوية.. حيث تقدم فرقة "أبو الغيط" بقيادة الفنان محمد أبو زيد، مجموعة من الفقرات المتميزة من بينها "على عودى، صابر، الحبيب، والسيد" فى نموذج فريد من خلال الدمج بين النصوص الصوفية والموسيقى مع الايقاعات المختلفة.

جدير بالذكر، أن فرقة أبو الغيط تقدم فنون الذكر والمدائح المنتشرة في ريف ودلتا مصر، حيث ذاع صيتها بقرى محافظة القليوبية.

خميس السينما بمركز الإبداع الفنى

في ذات السياق، يستأنف برنامج "خميس السينما"، الذي يقيمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، نشاطه بعد العودة من إجازة عيد الفطر، وذلك في السابعة مساء، بعرض الفيلم الروائي القصير "للإيجار"، ﺇﺧﺮاﺝ وتأليف إسلام بلال وبطولة خالد الصاوي محمد سلام شيري عادل، بسينما مركز الإبداع الفني.

تدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي كوميدي عن "الوحدة والعزلة"، من خلال حياة رجل على المعاش، يعيش بمدينة الإسكندرية يعرض إحدى غرف شقته للإيجار بحثًا عن كسر الحالة النفسية التي يعانيها بسبب الوحدة، ويختار لها شخص تفرض عليه ظروفه أن يحل محل زميله الذي توفي منذ فترة قصيرة في ظرف يغلب عليها الكثير من الغموض، يعقب عرض الفيلم ندوة مع صناعه والجمهور.